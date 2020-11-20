Почти 600 дольщиков доверили регистрацию прав на квартиры застройщикам

Застройщики зарегистрировали права на квартиры 563 дольщикам, сообщает Росреестр.

Подать документы на регистрацию недвижимости дольщика без доверенности застройщики могут после передачи ему объекта и постановки его на кадастровый учет. Этот механизм появился после вступления в силу поправок в законодательство минувшим летом. Изменения были инициированы Росреестром для снижения административных барьеров в строительной сфере, пояснил замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Наиболее активно новой нормой пользуются в Краснодарском крае и в Москве, где застройщиками подано 224 и 190 заявлений соответственно.

"Новый механизм позволяет застройщику обеспечить регистрацию права дольщика на квартиру, чтобы после ее передачи юридически определить собственника этой квартиры и, соответственно, лицо, которое несет бремя содержания. Помимо этого, объект вовлекается в налоговый оборот", - говорит Бутовецкий.

Нововведение позволило решить проблему "повисших квартир" в случаях уклонения дольщиков от их приемки, добавляет руководитель аппарата Национального объединения застройщиков жилья Кирилл Холопик. "Чаще всего данная норма используется, если дольщик после осмотра объекта перестал выходить на контакт, не подписав акт. Либо дольщик вообще не откликается на приглашение на осмотр построенной квартиры. В таких ситуациях новая норма защищает застройщика от появления "повисших квартир". Застройщик составляет односторонний акт и инициирует регистрацию права собственности на уклонившегося от приемки квартиры участника долевого строительства. Для доказательства уклонения застройщик представляет уведомления о доставке или недоставке письма в адрес дольщика", - отметил он.

Сам процесс регистрации стал проще - дольщикам больше не нужно оформлять нотариальную доверенность, чтобы застройщик от его имени мог подать документы в Росреестр. Кроме того, новый механизм позволил вдвое сократить число участников процедуры: если раньше в этом процессе были задействованы застройщики, дольщики, многофункциональные центры и Росреестр, то теперь за покупателя все может сделать застройщик, который ранее уже обращался в регистрирующий орган по вопросу кадастрового учета объекта. Покупатель, в свою очередь, после внесения сведений в госреестр вместе с ключами получит и выписку из ЕГРН как доказательство права собственности.

Кроме того, застройщиком разрешили ставить на кадастровый учет и регистрировать права на недвижимость при разнице в фактической площади объекта с проектной документацией и разрешением на строительство (разница должна быть в пределах 5%).

"Застройщики сталкиваются с разной правоприменительной практикой относительно допустимого отклонения параметров построенного объекта от проектной документации, - отмечает президент Национального объединения застройщиков жилья Леонид Казинец. - Нередко перед вводом объекта приходится тратить время и деньги на избыточное внесение изменений в проект, повторную экспертизу, разрешение на строительство. Теперь закон четко определяет, что при отклонении от проекта в пределах 5% объект можно ставить на кадастровый учет. Если больше 5% - нельзя. Это правильное решение".

Также в законе четко установлены пределы правовой экспертизы документов, поданных застройщиками для постановки на кадастровый учет или регистрацию прав. Допускается возможность снятия с кадастрового учета объектов, которые прекратили свое существование и по которым в ЕГРН отсутствуют сведения о правообладателе.