Правительству Белгородской области представили врио главы региона

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков представлен правительству региона и депутатскому корпусу областной Думы. Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев отметил, что Белгородская область - стабильно развивающийся регион, а опыт Вячеслава Гладкова позволит сохранить и преумножить все то хорошее, что было здесь создано.

Вячеслав Гладков назвал регион образцовым.

- Для меня одним из показателей является то, что Белгородская область побеждает в конкурентной борьбе за человека: в область приезжают люди, а в большинстве регионов происходит вымывание человеческого капитала, - отметил он. - Белгородская область - это бренд, настоящий знак качества, известный всей стране, и главная заслуга в этом принадлежит Евгению Степановичу Савченко и его команде, а также всем жителям Белгородской области.

Сам экс-губернатор области, сенатор Евгений Савченко назвал сегодняшнее событие историческим.

- Значимость его заключается в том, что высшее должностное лицо региона во многом определяет вектор и качество развития области, - сказал он. - Пожелание Вячеславу Владимировичу одно: как можно быстрее стать белгородцем. Условие здесь единственное - полюбить Белгородчину.