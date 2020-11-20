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20.11.2020 09:27
Рубрика: Общество

Собянин: Капремонт поликлиник в Москве продолжается, несмотря на пандемию

Текст: Любовь Проценко
Капремонт поликлиник в Москве продолжается, несмотря на пандемию. Ремонт первых 11 зданий практически завершен, сообщил в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. И далее он рассказал, как теперь выглядят эти устаревшие здания после фактической перестройки.

Сейчас все они оборудованы по единому стандарту московской поликлиники. В каждой есть открытая регистратура - "реcепшн" - это спокойная, дружелюбная среда для общения, никаких маленьких окошек и глухих стен, отделяющих регистратора от пациента. Фирменный дизайн, одним из главных элементов которого являются оригинальные светильники на потолке. Широкие коридоры, новые современные лифты, удобная навигация, оборудованные всей необходимой аппаратурой кабинеты врачей, уютные зоны отдыха...

Мэр отметил, что, как и планировалось, к 2023 году власти рассчитывают закончить ремонт всех 135 городских поликлиник, которые сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии.

Сергей Собянин осмотрел итоги реконструкции детской поликлиники в Лианозово
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