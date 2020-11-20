Собянин: Капремонт поликлиник в Москве продолжается, несмотря на пандемию

Сейчас все они оборудованы по единому стандарту московской поликлиники. В каждой есть открытая регистратура - "реcепшн" - это спокойная, дружелюбная среда для общения, никаких маленьких окошек и глухих стен, отделяющих регистратора от пациента. Фирменный дизайн, одним из главных элементов которого являются оригинальные светильники на потолке. Широкие коридоры, новые современные лифты, удобная навигация, оборудованные всей необходимой аппаратурой кабинеты врачей, уютные зоны отдыха...

Мэр отметил, что, как и планировалось, к 2023 году власти рассчитывают закончить ремонт всех 135 городских поликлиник, которые сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии.