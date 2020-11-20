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20.11.2020 / 22:04
Текст: Сергей Бабкин

Собянин назвал управляемой ситуацию с коронавирусом

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Ситуация с коронавирусом в Москве управляема и контролируема. Так ее охарактеризовал мэр Сергей Собянин, выступая в эфире "России 1".

Фото: vesti.ru
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"В последние пять дней никакого всплеска заболеваемости не произошло", - сказал Сергей Собянин. Кроме того наблюдается освобождение коек в ковидных стационарах за счет выздоравливающих.

Также, отмечает Сергей Собянин, среди заболевших значительно уменьшилась доля старшеклассников. Это связано с переводом школьников 6-11 классов на временное дистанционное обучение, подчеркнул глава города.

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