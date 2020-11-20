20.11.2020 / 22:04
Собянин назвал управляемой ситуацию с коронавирусом
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Ситуация с коронавирусом в Москве управляема и контролируема. Так ее охарактеризовал мэр Сергей Собянин, выступая в эфире "России 1".
"В последние пять дней никакого всплеска заболеваемости не произошло", - сказал Сергей Собянин. Кроме того наблюдается освобождение коек в ковидных стационарах за счет выздоравливающих.
Также, отмечает Сергей Собянин, среди заболевших значительно уменьшилась доля старшеклассников. Это связано с переводом школьников 6-11 классов на временное дистанционное обучение, подчеркнул глава города.