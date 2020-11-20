Собянин поздравил детских врачей с профессиональным праздником

В День педиатра, который 20 ноября отмечают во многих странах, мэр Москвы Сергей Собянин побывал в Морозовской детской клинической больнице и поздравил врачей с их праздником. Напомнив, что три года назад эта крупнейшая в стране клиника получила замечательный новый корпус, а в остальных сейчас идет ремонт, глава города сказал:

- Морозовская больница стала флагманом детской высокотехнологичной помощи. Ресурсы, которые мы вложили в этот корпус, себя оправдали, по сути дела, теперь это новая больница. Здесь проводятся уникальные операции, которые значительно подняли уровень всей детской помощи в Москве. Это очень важно. Пользуясь случаем - сегодня день детских врачей, педиатров - я с большим удовольствием поздравляю вас и в вашем лице огромный коллектив московских врачей. Это десятки тысяч людей, которые каждый день, а многие из них круглые сутки, занимаются оказанием помощи матерям, детям.

По словам мэра, даже в пандемию в Москве снижаются показатели младенческой, материнской смертности, и теперь она на уровне самых лучших европейских образцов и стандартов. В планах города и дальше заниматься улучшением материальной базы детских медучреждений: "Сегодня в строительстве находятся три корпуса - неонатальный, перинатальный, многофункциональный центр. В десятках поликлиник проходит кардинальная реконструкция".

Главный врач Морозовской детской больницы Валерий Горев доложил Собянину, что за время работы нового корпуса удалось достичь увеличения хирургической помощи до порядка 31 тысячи оперативных вмешательств. "Среди них около 70% - эндоскопические. Это приобретенные технологии помощи онкобольным детям, с онкогематологией", - рассказал Горев. Он так же отметил, что завершается и ремонт лечебного корпуса N9, где разместится городской центр детской трансфузиологии. Реконструкция проведена уже на 75 процентов, а завершится она в марте 2021 года. "Мы планируем там развить клеточные технологии, которые будут позволять обучать клетки для борьбы с раковыми опухолями", - поделился планами главврач.

Напомнbv, Морозовская больница основана в 1903 году. Основные ее корпуса расположены в Замоскворечье, в 4-м Добрынинском переулке. Мощность стационара - 1205 коек. Кроме того, есть 51 реанимационная койка и 12 коек дневного стационара. В прошлом году в этой клинике было пролечено 112 943 ребенка, или каждый третий маленький пациент в Москве. Работает там почти три тысячи сотрудников, среди которых 703 врача. Из них 40 докторов медицинских наук, 108 кандидатов меднаук, 2 заслуженных врача РФ и 11 почетных работников здравоохранения Москвы. Именно здесь в 2018 году впервые в системе городского здравоохранения была проведена операция по трансплантации донорской почки ребенку с хронической болезнью почек. Начато проведение операций по трансплантации костного мозга и гемопоэтических (кроветворных клеток) стволовых клеток. За три года прошла уже проведена 81 такая операция. Немало и других уникальных операций на счету врачей Морозовской больницы. Такие как эндопротезирование (замещение имплантами) грудной аорты у ребенка после автотравмы, устранение разрыва аневризмы (выпячивания стенки артерии) верхней брыжеечной артерии (кровеносный сосуд), хирургическое лечение фасцикулярной желудочковой тахикардии (редкая форма аритмии - нарушения сердечного ритма) и многие другие.

Работают на базе клиники и 13 городских центров специализированной медицинской помощи для детей и подростков. В частности, единственные в России Центр для лечения цереброваскулярной патологии (детского инсульта) и Референс-центр врожденных наследственных заболеваний, генетических отклонений, орфанных и других редких заболеваний. А с этого года начал функционировать еще и Центр амбулаторной онкологической помощи детям.