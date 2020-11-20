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20.11.2020 10:10
Рубрика: Общество

Собянин считает, что победа над пандемией близка

Текст: Александр Мелешенко
Главная задача московских поликлиник сегодня - обеспечить быструю диагностику коронавируса и помощь врачей. Однако победа над пандемией близка и после ее наступления на первый план выйдут вопросы комфорта - пациентам будет важно пройти обследование ближе к дому и чувствовать себя комфортно на приеме у врача.

Об этом в своем блоге написал мэр столицы Сергей Собянин, рассказывая о городской программе комплексной реконструкции московских поликлиник. Он напомнил, что ее приняли еще в прошлом году, но не стали останавливать на фоне пандемии.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Всего в эту программу включено 135 зданий. Большинство из них были построены 40-60 лет назад и объективно не могут обеспечить современное качество и комфорт лечения. Ремонт первых 11 зданий практически завершен", - написал градоначальник и подробно рассказал, в чем он заключается.

Ранее, напомним, Собянин заявлял, что из пика пандемии Москва выйдет в течение нескольких месяцев и коронавирус в любом случае - временное явление. Мэр подчеркивал, что на выходе уже несколько вакцин от COVID-19, которые начинают изготавливаться в промышленных масштабах.

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