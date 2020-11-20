Стало известно, когда Москву завалит снегом

По прогнозам метеорологов, снегопады в столице пройдут в пятницу и выходные дни, также сильные снегопады ожидаются на будущей неделе. Благодаря этому, к концу месяца высота снежного покрова в столице составит 10-15 см. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По данным метеоролога, в столице снежный покров установится раньше климатической нормы на неделю. "В среднем формирование устойчивого снежного покрова в столице приходится на 28 ноября, в этом году он начнет образовываться уже в пятницу, 20 ноября, - сказал "РГ" метеоролог. - Снегопад ожидаем в пятницу после полудня, когда к региону приблизится холодный атмосферный фронт. Выпадет около 2-3 см снега, а в предстоящие выходные высота снежного покрова подрастет до 5-6 см".

Как прогнозирует метеоролог, циклоны последней недели ноября будут способствовать формированию новых снеговых туч, осадки разной интенсивности ожидаются преимущественно в виде снега и мокрого снега. Поэтому на дорогах сохранится гололедица. А вот высота снежного покрова к концу месяца может составить в регионе до 10-15 см.

Напомним, что ранее центр погоды "Фобос" сообщал, что декабрь в столице будет теплее на 2-3 градуса нормы, а вот количество осадков прогнозируется на уровне нормы (56 мм).