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20.11.2020 18:07

Укрепление семьи – важнейшая государственная задача

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, митрополит Калужский и Боровский Климент, депутаты, представители исполнительной власти, Общественной палаты, ряда других общественных организаций и духовенства в режиме видеоконференцсвязи обсудили вопросы нравственности как основы укрепления семьи и социально-ориентированного государства.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Круглый стол был организован в рамках XXIII Богородично-Рождественских образовательных чтений Калужской митрополии. Участники обозначили вектор законотворческой работы в части решения общих для церкви и государства задач: воспитания нравственности и патриотизма, укрепления института семьи, возрождения христианских ценностей.

Фото: Калужская городская дума
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Митрополит Калужский и Боровский Климент подчеркнул, что укрепление института полноценной семьи - является одной из важнейших государственных задач, ведь множество разводов и забвение семейных ценностей разрушают общество.

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