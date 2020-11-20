В Большом театре рассказали, как купить билеты на балет "Щелкунчик"

Балет "Щелкунчик" в Большом театре в декабре смогут посмотреть те, кто купил билеты в кассах театрах. Электронные билеты придется вернуть. Старт продаж билетов на январские показы будет объявлен в ближайшее время.

"Большой театр внимательно проанализировал продажу билетов на декабрьские показы балета "Щелкунчик" и принял решение, что билеты, приобретенные через кассу, остаются действительными. Все электронные билеты подлежат возврату, и мы уже вернули практически деньги за эти билеты", - прояснил ситуацию генеральный директор Большой театра Владимир Урин.

По его словам, если на другие спектакли более 80 процентов билетов было продано через интернет, то со "Щелкунчиком" ситуация иная.

"Половина из проданных билетов с учетом заполняемости зала в 50%, как это было ранее, - это билеты, купленные в кассе, а все остальные - через интернет. Мы все проанализировали, и получилось, что с купленными через кассу билетами мы не выходим за пределы заполняемости зала в 25%. И мы эти билеты оставляем, по ним можно спокойно приходить на спектакль "Щелкунчик" в декабре", - сказал Урин ТАСС.

Показы балета "Щелкунчик" начнутся в Большом театре с 22 декабря. Билеты на январские спектакли пока не поступали в продажу. Но по словам гендиректора Большого, они будут реализовываться уже согласно новым правилам.

"К сожалению, билетов будет немного, учитывая заполняемость зала не более чем на 25%", - отметил Урин и снова напомнил зрителям, что вся актуальная информация о спектаклях и билетах сразу же публикуется на сайте театра.

Справка "РГ"

Министерство культуры РФ ограничило максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах Москвы до 25% в период с 16 ноября по 15 января. Соответствующий приказ министр культуры РФ Ольга Любимова подписала 13 ноября.