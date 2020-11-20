В Курске задержаны грабившие женщин отец и сын

Курские полицейские раскрыли серию грабежей и разбойных нападений на женщин. Как сообщили в региональном УМВД, по подозрению в преступлениях задержаны отец и сын.

За два дня в УМВД России по городу Курску обратились сразу четыре женщины: все они стали жертвами грабежей и разбоев. Первая пострадавшая - 55-летняя местная жительница - рассказала, что на улице Краснополянской на выходе из продуктового магазина к ней подошли двое мужчин: один из них достал похожий на нож предмет и, угрожая им, потребовал сумку. Женщина стала сопротивляться, но упала, потеряв равновесие. Кричащей жертве поспешили на помощь прохожие, но злоумышленник все же успел ранить ее в руку и область шеи. После этого неизвестные выхватили сумку и скрылись.

Другими пострадавшими стали жительницы города в возрасте 80, 63 и 60 лет. В пресс-службе регионального УМВД отметили, что на розыск злоумышленников был ориентирован весь состав полиции областного центра. В результате обоих грабителей задержали в гостиничном комплексе. По всем фактам завели уголовные дела и объединили их в одно производство. Теперь оба фигуранта под стражей.