В Москве убита 14-летняя девочка

В столице найдена мертвой девочка-подросток. Согласно неофициальным данным, 14-летнюю школьницу убили.

Как отмечает пресс-служба ГСУ СК столицы, тело нашли в пятницу в квартире дома на Можайском шоссе. Девочка погибла от множественных ножевых ранений. Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве.

На месте трагедии работают следователи и криминалисты, выясняются все обстоятельства преступления. Допрашиваются родственники и соседи девочки. Руководитель ГСУ Андрей Стрижов взял расследование под личный контроль.