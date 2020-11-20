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20.11.2020 16:42
Рубрика: Происшествия

В Москве убита 14-летняя девочка

Текст: Сергей Бабкин

В столице найдена мертвой девочка-подросток. Согласно неофициальным данным, 14-летнюю школьницу убили.

Находящегося в розыске за убийство мужчину задержали в Москве

Как отмечает пресс-служба ГСУ СК столицы, тело нашли в пятницу в квартире дома на Можайском шоссе. Девочка погибла от множественных ножевых ранений. Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве.

На месте трагедии работают следователи и криминалисты, выясняются все обстоятельства преступления. Допрашиваются родственники и соседи девочки. Руководитель ГСУ Андрей Стрижов взял расследование под личный контроль.

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