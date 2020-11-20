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20.11.2020 19:01
Рубрика: Происшествия

В новогоднюю ночь в Москве проверят рестораны после 23:00

Текст: Александр Мелешенко

Столичные рестораны, кафе и другие развлекательные заведения проверят в новогоднюю ночь на предмет соблюдения указа мэра о запрете на работу в ночное время - с 23.00 до 6.00. Об этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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"Контроль за выполнением указа мэра в городе ведется на постоянной основе. Проверки будут проходить и в новогодние праздники, включая новогоднюю ночь", - цитирует чиновника ТАСС.

Напомним, запрет на работу в ночное время кафе, ресторанов, ночных клубов и других заведений начал действовать в столице с 13 ноября и продлится до 15 января следующего года. Это одна из мер, призванных противостоять распространению коронавируса.

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