В новогоднюю ночь в Москве проверят рестораны после 23:00

Столичные рестораны, кафе и другие развлекательные заведения проверят в новогоднюю ночь на предмет соблюдения указа мэра о запрете на работу в ночное время - с 23.00 до 6.00. Об этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Контроль за выполнением указа мэра в городе ведется на постоянной основе. Проверки будут проходить и в новогодние праздники, включая новогоднюю ночь", - цитирует чиновника ТАСС.

Напомним, запрет на работу в ночное время кафе, ресторанов, ночных клубов и других заведений начал действовать в столице с 13 ноября и продлится до 15 января следующего года. Это одна из мер, призванных противостоять распространению коронавируса.