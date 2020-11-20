Новости

Росстат: Строительный бум вытаскивает из кризиса смежные отрасли 21:04
Главную елку страны доставят в Москву из Наро-Фоминска 20:51
Путин поручил обеспечить жильем инвалидов до 2025 года 20:39
В строительстве московских дорог все шире применяются BIM-технологии 20:22
Футбольные матчи РПЛ в Москве пройдут со зрителями 20:20
Лавров заявил о попытках сорвать соглашение по Карабаху 20:00
Президент РФ предостерег от торпедирования договоренностей по Карабаху 19:44
Международный конкурс "Искусство книги" приурочен к 30-летию СНГ 19:40
В Петербурге лаборатории начнут круглосуточно брать тесты на COVID-19 19:40
В Тбилиси полиция задержала захватившего заложников преступника 19:36
СМИ: "Зенит" предложил контракт Халку 19:32
Инфекционисты определили пик заразности коронавируса 19:30
В Большом театре рассказали, как купить билеты на балет "Щелкунчик" 19:24
Проведен успешный эксперимент по замедлению старения 19:24
Мишина и Галлямов стали лучшими по итогам короткой программы на Гран-при 19:22
Шестеро захваченных в Тбилиси заложников освобождены 19:18
Таиланд упростил условия выдачи виз 19:13
Закон о ВНЖ для инвесторов планируется не ранее середины 2021 года 19:09
В новогоднюю ночь в Москве проверят рестораны после 23:00 19:01
В Великом Новгороде нашли бесхозную "умную" остановку 18:41
Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул первые требования 18:41
Столичную клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19 18:36
Под Псковом аферистки под видом волонтеров обобрали пенсионерку 18:28
В Москве работают 122 тысячи технологических компаний 18:23
В детских садах НАО временно закроют бассейны 18:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
20.11.2020 20:22
Рубрика: Экономика

В строительстве московских дорог все шире применяются BIM-технологии

Текст: Любовь Проценко

В строительстве московских дорог все шире применяются BIM-технологии. Об этом "РГ" сообщила Анна Меркулова, гендиректор группы компаний "Моспроект-3".

- В таком плотно застроенном мегаполисе, как Москва, развитие дорожной инфраструктуры становится вызовом для инженеров. Каждый новый объект необходимо не только деликатно вписать в насыщенный городской ландшафт, но и аккуратно интегрировать в сложное подземное пространство с многочисленными сетями и коммуникациями, - рассказала она.

Именно поэтому новые магистрали столицы - это в основном сложные инженерные сооружения: мосты, эстакады, путепроводы и тоннели.

Проектировать их помогают технологии информационного моделирования (BIM). Они не только позволяют оптимизировать сроки и стоимость строительства, но и обеспечивают единую модель объекта на всех его жизненных этапах - проектирования, строительства и эксплуатации.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Собянин: Южный дублер Кутузовского проспекта достроят в 2020-м

Меркулова отметила, что их организацией с применением BIM разработан, в частности, проект Северного дублера Кутузовского проспекта - новой вылетной магистрали столицы. А сейчас команда проектировщиков работает сразу над несколькими сложными участками Юго-Восточной хорды. Например, только на одном узле пересечения с Волгоградским проспектом магистраль дважды пересекает Курское направление Московской железной дороги (МЦД-2), в двух местах проходит над тоннелями метро строящегося участка Большого кольца и в двух местах пересекает открытый участок Таганско-Краснопресненской линии метро.

За использование инновационных методов "Моспроект-3" удостоен престижного титула "BIM-лидер в инфраструктуре" от крупнейшего в мире поставщика программного обеспечения для промышленного и гражданского строительства "Autodesk".

Справка "РГ"

За последние 10 лет в Москве построено и реконструировано более 1000 км дорог. Это 16% от улично-дорожной сети, сформировавшейся в столице за 868 лет ее существования.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин поручил обеспечить жильем инвалидов до 2025 года
Лавров заявил о попытках сорвать соглашение по Карабаху
Володин выступил против идеи ввести штрафы за превышение скорости на 1 км/ч
В Тбилиси полиция задержала захватившего заложников преступника
Итоговое сочинение в 11-х классах перенесли
В России могут изменить систему выплат накопительной части пенсии
Дачную амнистию могут продлить до 2026 года