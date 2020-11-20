В строительстве московских дорог все шире применяются BIM-технологии. Об этом "РГ" сообщила Анна Меркулова, гендиректор группы компаний "Моспроект-3".

- В таком плотно застроенном мегаполисе, как Москва, развитие дорожной инфраструктуры становится вызовом для инженеров. Каждый новый объект необходимо не только деликатно вписать в насыщенный городской ландшафт, но и аккуратно интегрировать в сложное подземное пространство с многочисленными сетями и коммуникациями, - рассказала она.

Именно поэтому новые магистрали столицы - это в основном сложные инженерные сооружения: мосты, эстакады, путепроводы и тоннели.

Проектировать их помогают технологии информационного моделирования (BIM). Они не только позволяют оптимизировать сроки и стоимость строительства, но и обеспечивают единую модель объекта на всех его жизненных этапах - проектирования, строительства и эксплуатации.

Меркулова отметила, что их организацией с применением BIM разработан, в частности, проект Северного дублера Кутузовского проспекта - новой вылетной магистрали столицы. А сейчас команда проектировщиков работает сразу над несколькими сложными участками Юго-Восточной хорды. Например, только на одном узле пересечения с Волгоградским проспектом магистраль дважды пересекает Курское направление Московской железной дороги (МЦД-2), в двух местах проходит над тоннелями метро строящегося участка Большого кольца и в двух местах пересекает открытый участок Таганско-Краснопресненской линии метро.

За использование инновационных методов "Моспроект-3" удостоен престижного титула "BIM-лидер в инфраструктуре" от крупнейшего в мире поставщика программного обеспечения для промышленного и гражданского строительства "Autodesk".

Справка "РГ"

За последние 10 лет в Москве построено и реконструировано более 1000 км дорог. Это 16% от улично-дорожной сети, сформировавшейся в столице за 868 лет ее существования.