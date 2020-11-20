Власти Москвы пока не будут закрывать детсады

Необходимости закрывать детсады в Москве пока нет. Об этом в эфире "России 1" заявил мэр Сергей Собянин, комментируя ситуацию с коронавирусом.

"У нас на сегодняшний день около 2,5 тысячи групп и детских садах и младших классов находятся на карантине, - уточнил глава города. - С одной стороны, это немало, но, с другой стороны, и некритично для всей системы".

Ситуация вызывает определенные проблемы, но в то же время закрывать детсады нет необходимости, уточнил мэр. Не требуется также вводить ограничения для учебы младших классов столичных школ.