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20.11.2020 12:50
Рубрика: Общество

Власти Нью-Йорка намерены вновь ввести жесткие санитарные ограничения из-за COVID-19

Текст: Анна Полтавцева

В ближайшие дни в Нью- Йорке вновь намерены ввести жесткие санитарные ограничения против коронавируса. Об этом заявил заявил мэр крупнейшего мегаполиса США Билл де Блазио.

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По его словам, введение ряда соответствующих мер - "это лишь вопрос времени". В их числе запрет для ресторанов на прием клиентов в помещении, а также закрытие спортивных залов. "Вероятнее всего, это произойдет в течение недели или двух", - пояснил де Блазио.

"Вторая волна надвигается на нас, на наш город, - отметил мэр, говоря о распространении инфекции. - Нам нужно принимать меры. Уже ясно, что нам потребуется ввести жесткие ограничения".

С четверга в Нью-Йорке из-за роста числа инфицированных закрыты для посещения все школы, кроме частных. Де Блазио выразил надежду на то, что они вскоре откроются.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 11,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 250 тысяч человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. В штате Нью-Йорк, на территории которого находится одноименный мегаполис, инфицированы более 574 тысяч человек, умерли свыше 34 тысяч.

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