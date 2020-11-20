Воронежский госуниверситет перешел на дистанционное обучение

Воронежский госуниверситет окончательно перешел на дистанционное обучение до 6 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

До сих пор на лекции ходило 10 процентов студентов. Теперь посещение занятий отменено почти для всех.

- До 6 февраля студенты и преподаватели Воронежского университета переходят на дистанционный режим, - рассказала первый проректор ВГУ Елена Чупандина.

Исключение сделано лишь для выпускных и квалификационных научных работ - их выполняют, соответственно, студенты выпускных курсов и аспиранты в придачу к диплому или диссертации, - а также проведения экспериментов в университетских лабораториях.

- Они будут проводиться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, - подчеркнула Чупандина.