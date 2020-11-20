Хабаровчанка отказалась переехать в новую квартиру из барака с крысами

Переехать из аварийного деревянного дома 1940 года постройки в благоустроенную четырехкомнатную квартиру, предоставленную мэрией, отказывается 71-летняя хабаровчанка. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, женщину не устраивает расположение нового жилья.

Дом №9 по улице Данчука, в котором сейчас живет пенсионерка со своей семьей имеет 67 процентов износа. Потолок может обвалиться в любой момент, проводка ненадежна, по этажам бегают крысы. Все другие жильцы дома давно съехали в новые квартиры, но одна семья не торопится освобождать помещение. Причем против переезда выступает только ее старейшина, недовольная, тем, что новая квартира находится на улице Аэродромной. Она требует купить ей другую недвижимость на Данчука.

"Пусть лучше меня засыплет тут, и я умру. У меня здесь работа, поблизости живут родные, знакомые, а там - никого", - заявляет хабаровчанка.

В аварийной квартире прописаны 11 человек, но многие из них уже давно съехали оттуда, сняв себе более комфортное жилье. Вместе с пенсионеркой в старом доме остались один из сыновей и племянница. Родственники пытаются переубедить женщину согласиться на предложение администрации, но она непреклонна.

"Квартира теплая, отремонтированная, солнечная, соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям. Район города для семьи остался тот же - Железнодорожный", - говорит заместитель начальника городского управления жилищного фонда и приватизации жилья Светлана Пискун.

Стоит отметить, что, хоть район действительно не меняется, старый и новый дома расположены друг от друга далеко, между ними примерно 15 километров. Но в то же время, буквально под окнами многоэтажки на Аэродромной расположена остановка общественного транспорта. Можно без пересадок добраться оттуда как до центра города, так и до "родной" улицы.

Пойти хабаровчанке навстречу и предоставить квартиру по соседству от старой невозможно. По условиям программы по расселению горожан из ветхого и аварийного жилфонда, площадь нового жилья должна быть не меньше, чем у старого, а сделку надо совершить через открытые электронные торги по цене в 66 тысяч рублей за "квадрат". Подходящих под эти требования квартир на улице Данчука нет.

"В ходе первого этапа реализации краевой адресной программы муниципалитетом было куплено 66 квартир для расселения хабаровчан из ветхого жилого фонда. Переехали уже все люди, причем многие сменили не только улицы, но и районы проживания. От переезда отказывается только одна семья. Ситуация парадоксальная, ведь, если не устраивает предлагаемый район, новую квартиру можно приватизировать и разменять - все дети и внуки уже взрослые и трудоспособные, а здесь у них появляется возможность обзавестись собственным отдельным жильем. Предлагаемая жилплощадь в 77 "квадратов", больше имеющейся, но жильцы не согласились оставлять аварийный дом. Пока длились уговоры, все расходы по содержанию уже год простаивающей без хозяев квартиры на улице Аэродромной легли на плечи муниципалитета. Решить вопрос об их возмещении еще предстоит, а проблемой с переездом теперь будут заниматься судебные приставы-исполнители", - рассказала Светлана Пискун.

Позицию городской администрации признали суды уже трех инстанций. Проблемные жильцы получили исполнительный лист. И, если в ближайшее время, они не переедут в новую квартиру добровольно, сделать это им помогут судебные приставы.