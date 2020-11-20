Новости

Венесуэла будет производить многоцелевые дроны и самолеты 07:22
Итальянские ученые раскрыли тайны роскошного дворца императора Калигулы 06:30
В Малайзии обяжут иностранных рабочих носить специальные браслеты 06:22
Хабаровчанка отказалась переехать в новую квартиру из барака с крысами 06:08
В МИД Кубы назвали ложью обвинения во вмешательстве в выборы США 06:06
В Нагорном Карабахе наладили сообщение с удаленными населенными пунктами 05:52
Росгидромет: В столичном регионе наблюдается дефицит осадков 05:35
В Раде назвали отказ от российской вакцины соучастием в убийстве украинцев 05:27
В Японии выявили два новых очага птичьего гриппа 04:59
ВОЗ рекомендовала не использовать ремдесивир для лечения COVID-19 04:35
ГИБДД получит новые приборы для выявления нетрезвых водителей 04:30
В Роспотребнадзоре назвали способ уберечь детей от коронавируса 03:55
В Пенсильвании суд признал недействительными более 2,3 тысячи бюллетеней 03:36
Два человека погибли в ДТП на Дмитровском шоссе в Москве 03:26
В Марокко прорабатывают вопрос регистрации российской вакцины "Спутник V" 03:09
Канада и США оставят границу закрытой до 21 декабря 03:02
Королева Елизавета II и принц Филипп обнародовали новое семейное фото 02:45
В США первая за 70 лет федеральная казнь женщины отложена из-за COVID-19 02:42
В Калифорнии из-за коронавируса введут комендантский час 02:33
Массовая дорожная авария произошла к югу от Каира 02:16
В США самые уязвимые группы населения получат вакцину от COVID-19 в декабре 01:55
Мужчина с холодным оружием напал на прохожих на западе ФРГ 01:50
Турция через две недели может ужесточить ограничения из-за COVID-19 01:35
Вильфанд: Погодные аномалии ожидают Россию в ближайшие дни 01:30
Гигантский астероид приблизится к Земле 29 ноября 01:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
20.11.2020 06:08
Рубрика: Экономика

Хабаровчанка отказалась переехать в новую квартиру из барака с крысами

Текст: Дина Непомнящая

Переехать из аварийного деревянного дома 1940 года постройки в благоустроенную четырехкомнатную квартиру, предоставленную мэрией, отказывается 71-летняя хабаровчанка. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, женщину не устраивает расположение нового жилья.

Дом №9 по улице Данчука, в котором сейчас живет пенсионерка со своей семьей имеет 67 процентов износа. Потолок может обвалиться в любой момент, проводка ненадежна, по этажам бегают крысы. Все другие жильцы дома давно съехали в новые квартиры, но одна семья не торопится освобождать помещение. Причем против переезда выступает только ее старейшина, недовольная, тем, что новая квартира находится на улице Аэродромной. Она требует купить ей другую недвижимость на Данчука.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Якутский поселок стал первым в РФ населенным пунктом без аварийных домов

"Пусть лучше меня засыплет тут, и я умру. У меня здесь работа, поблизости живут родные, знакомые, а там - никого", - заявляет хабаровчанка.

В аварийной квартире прописаны 11 человек, но многие из них уже давно съехали оттуда, сняв себе более комфортное жилье. Вместе с пенсионеркой в старом доме остались один из сыновей и племянница. Родственники пытаются переубедить женщину согласиться на предложение администрации, но она непреклонна.

"Квартира теплая, отремонтированная, солнечная, соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям. Район города для семьи остался тот же - Железнодорожный", - говорит заместитель начальника городского управления жилищного фонда и приватизации жилья Светлана Пискун.

Стоит отметить, что, хоть район действительно не меняется, старый и новый дома расположены друг от друга далеко, между ними примерно 15 километров. Но в то же время, буквально под окнами многоэтажки на Аэродромной расположена остановка общественного транспорта. Можно без пересадок добраться оттуда как до центра города, так и до "родной" улицы.

Пойти хабаровчанке навстречу и предоставить квартиру по соседству от старой невозможно. По условиям программы по расселению горожан из ветхого и аварийного жилфонда, площадь нового жилья должна быть не меньше, чем у старого, а сделку надо совершить через открытые электронные торги по цене в 66 тысяч рублей за "квадрат". Подходящих под эти требования квартир на улице Данчука нет.

Обратившаяся к Путину на "прямую линию" нижегородка получила квартиру

"В ходе первого этапа реализации краевой адресной программы муниципалитетом было куплено 66 квартир для расселения хабаровчан из ветхого жилого фонда. Переехали уже все люди, причем многие сменили не только улицы, но и районы проживания. От переезда отказывается только одна семья. Ситуация парадоксальная, ведь, если не устраивает предлагаемый район, новую квартиру можно приватизировать и разменять - все дети и внуки уже взрослые и трудоспособные, а здесь у них появляется возможность обзавестись собственным отдельным жильем. Предлагаемая жилплощадь в 77 "квадратов", больше имеющейся, но жильцы не согласились оставлять аварийный дом. Пока длились уговоры, все расходы по содержанию уже год простаивающей без хозяев квартиры на улице Аэродромной легли на плечи муниципалитета. Решить вопрос об их возмещении еще предстоит, а проблемой с переездом теперь будут заниматься судебные приставы-исполнители", - рассказала Светлана Пискун.

Позицию городской администрации признали суды уже трех инстанций. Проблемные жильцы получили исполнительный лист. И, если в ближайшее время, они не переедут в новую квартиру добровольно, сделать это им помогут судебные приставы.

В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

Главное сегодня

Врач перечислил четыре ранних признака заражения коронавирусом
ГИБДД получит новые приборы для выявления нетрезвых водителей
Минстрой предложил отказаться от строительства апартаментов
ВОЗ рекомендовала не использовать ремдесивир для лечения COVID-19
Попова призвала не посещать общественные места без необходимости
В России могут изменить систему выплат накопительной части пенсии
Дачную амнистию могут продлить до 2026 года