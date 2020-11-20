На Камчатке 56-летняя женщина украла самокат у шестиклассника

В Петропавловске-Камчатском 56-летняя безработная женщина похитила самокат стоимостью 14,5 тысячи рублей у 11-летнего мальчика.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Камчатскому краю, в заявлением в полицию обратилась мать ребенка. Ее сын играл с другими детьми рядом с одним из торговых центров. Самокат стоял рядом с магазином. В это время мимо проходила подозреваемая и, увидев вещь оставленную без присмотра, унесла ее к себе домой.

Самокат шестикласснику уже вернули. В отношении горожанки возбудили уголовное дело о грабеже (часть 1 статьи 161 УК РФ). Сейчас она находится под подпиской о невыезде. За совершенное преступление ей грозит до четырех лет лишения свободы.