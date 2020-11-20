Непогода оставила без электричества около 170 тысяч приморцев

По состоянию на утро пятницы без электричества остаются более 169 тысяч жителей Приморья. Аварии устраняют почти 400 энергетиков в составе 99 бригад, сообщила пресс-служба правительства региона.

По информации зампреда правительства Приморья Елены Пархоменко, отключения наблюдаются в Шкотовском, Надеждинском, Партизанском районах, Владивостокском, Артемовском городских округах, Фокино, Большом Камне, Спасске-Дальнем.

"На утро пятницы зафиксировано 142 отключения на линиях электропередач и на 1736 трансформаторных подстанциях. Для помощи нашим энергетикам дополнительно прибывают бригады из Хабаровска, задействованы сотрудники МЧС", - уточнила Пархоменко.

По ее словам, основные причины аварий - обрывы проводов, падение опор ЛЭП из-за сильного ветра и налипания льда. Быстро ликвидировать аварии мешают мокрый снег и ветер. Елена Пархоменко рассказала, что зачастую энергетики не могут забраться на высоковольтные опоры, потому что их сносит ветром, автовышки тоже могут подъехать не везде - из-за сложного рельефа. Но даже там, куда подъезжают, не всегда могут работать - есть риск опрокидывания. Так что специалистам приходится искать обрывы линий электропередачи, обходя территории пешком.

Нередко аварии возникают повторные аварии на тех же участках или соседних с ними. Параллельно восстановительным работам на сетях, коммунальщики подключают резервные дизель-генераторы на котельные, насосные станции, социально значимые объекты.

Между тем, Примгидромет назвал сложившуюся в Приморье погодную ситуацию аномальной. Была зафиксирована чрезвычайно высокая толщина обледенения проводов и деревьев - до 12 миллиметров. Подобного в крае не наблюдалось в течение последних 30 лет, отметил начальник Примгидромета Борис Кубай.

Кроме того, за последние сутки в Хорольском и Пограничном муниципальных округах выпало от 2,5 до трех месячных норм осадков. Ситуацию усложняет штормовой ветер, который ломает деревья и валит столбы.