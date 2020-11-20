В Якутии девять человек отравились антисептиком, трое погибли

Прокуратура Таттинского района Якутии в пятницу начала проверку по факту гибели трех человек в результате отравления антисептиком.

"Предварительно установлено, что отравление произошло в результате употребления антисептического средства", - говорится в сообщении пресс-службы республиканской прокуратуры.

Всего в одном из сел Таттинского района антисептиком отравились девять человек, приняв его внутрь. Все - совершеннолетние. В региональном минздраве уточнили, что шестеро пострадавших госпитализированы, их состояние оценивается врачами как тяжелое и крайне тяжелое. Для эвакуации отравившихся из Якутска в Таттинской район вылетел санитарный рейс.

В ходе проверки ЧП прокуратура намерена дать оценку соблюдению законодательства о защите прав потребителей. "По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования", - отмечено в сообщении надзорного ведомства.