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20.11.2020 11:55
Рубрика: Власть

Василий Орлов: Организацию школьного питания буду контролировать лично

Текст: Инесса Доценко
Приамурье на два дня стало площадкой для проведения межрегиональной конференции по организации бесплатного питания в школах. В мероприятии, проходившем онлайн, приняли участие представители всех 11 субъектов Дальнего Востока, а также первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрия Глушко. Рассмотренные на конференции лучшие практики и наиболее эффективные предложения будут вынесены на обсуждение всероссийского уровня.

Напомним, с этого учебного года ученики начальных классов во всех школах страны стали получать бесплатное горячее питание. К выполнению поручения президента государства приступили и 11 субъектов Дальнего Востока. Амурская область начала эту работу еще в прошлом году.

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- Мы организовали бесплатное питание учеников начальных классов в октябре 2019-го. В течение учебного года справлялись силами областного бюджета. В новом учебном году благодаря финансированию из федерального бюджета стоимость бесплатных завтраков возросла в три раза и составила 63 рубля за порцию в южных территориях и 73 - в северных. Это серьезно улучшило рацион школьников, - подчеркнул губернатор региона Василий Орлов. - Организацию бесплатного питания буду и дальше контролировать лично. Практически в каждой командировке по области я проверяю школьные пищеблоки и уверен, что на старом оборудовании физически невозможно приготовить максимально полезные блюда. Поэтому в этом году на оснащение школьных пищеблоков мы выделили 120 миллионов рублей. Кроме того, важны оснащение столовых, сервировка, внешний вид работников. Также отдельное внимание надо уделять мнению детей и родителей. Для успешной организации школьного питания очень важна обратная связь.

Значимость такой обратной связи отметил и первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

- Крайне важно быть открытыми, вовлекать для контроля качества питания родительские сообщества и общественные организации. Радует и то, что губернаторы лично контролируют этот вопрос, - сказал Дмитрий Глушко.

В Приамурье успели наработать некоторые практики.

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- С целью своевременного решения проблем у нас ведут несколько мониторингов: например, сайтов образовательных организаций или удовлетворенности родителей тем, как организовано горячее питание. Кроме того, главы органов местного самоуправления отчитываются на заседаниях регионального правительства о контроле качества питания, - пояснила зампред правительства - министр образования и науки области Светлана Яковлева.

Что касается обновления оборудования школьных пищеблоков, задача для региона - не только заменить старое оборудование на современное, энергоэффективное, но и повысить профессиональные компетенции школьных поваров. В новых мастерских WorldSkills Амурского колледжа сервиса и торговли организовано обучение таких работников.

Во время работы онлайн-студий участники конференции подробно обсудили нормирование питания в образовательных организациях, применение типовых меню, контроль качества продуктов, оснащение пищеблоков школьных столовых современным оборудованием, нормативно-правовое обеспечение организации школьного питания.

Кроме того, выступавшие на мероприятии подчеркнули: важно не просто кормить детей, но и одновременно воспитывать их. Здесь все играет роль: оформление столовых, то, как одеты работники, как они себя ведут. С целью формирования у детей культуры здорового питания амурским минобрнауки разработана специальная региональная программа, которая уже находится на стадии внедрения.

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