Вильфанд сравнил ледяной дождь во Владивостоке с московским в 2010 году

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Москве в декабре 2010 года наблюдался ледяной дождь, аналогичный тому, что начался во Владивостоке в четверг, передает его слова РИА Новости.

"Еще день-два продлится (погодная ситуация во Владивостоке - ред.). Для Приморья это уникальная ситуация. Коллеги проанализировали, что в этом веке впервые наблюдался ледяной дождь такой интенсивности… Я напомню, что Москве была катастрофическая ситуация 26 декабря 2010 года - ледяной дождь. Во Владивостоке подобная ситуация", - сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Он пояснил, что данное явление связано с чередованием по вертикали теплых и холодных воздушных масс в атмосфере.

"Падающий сверху снежок тает и затем в приземном слое воздуха, где температура ниже, чем на высоте 1 тысяча - 1,2 тысячи метров, опять подмерзает. Такая система, когда капелька, обрамленная ледовым панцирем, падает на подстилающую поверхность, и формируется слой в несколько сантиметров льда", - уточнил Роман Вильфанд.

Как сообщалось ранее, в Приморье, где с ночи четверга идет снег с дождем, ввели режим ЧС. Часть жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке со среды отмечается сильный ветер, с четверга - ледяной дождь, из-за непогоды возникают проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падают столбы электропередач.