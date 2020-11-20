Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,4% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 6902

2 Санкт-Петербург 2394

3 Московская область 887

4 Нижегородская область 444

5 Свердловская область 372

6 Республика Карелия 343

7 Архангельская область 339

8 Красноярский край 336

9 Воронежская область 312

10 Ростовская область 311

11 Хабаровский край 298

12 Пермский край 286

13 Республика Коми 276

14 Республика Бурятия 271

15 Мурманская область 267

16 Иркутская область 267

17 Забайкальский край 267

18 Саратовская область 238

19 Волгоградская область 235

20 Ульяновская область 234

21 Алтайский край 233

22 Омская область 233

23 Приморский край 230

24 Самарская область 220

25 Республика Саха (Якутия) 220

26 Челябинская область 219

27 Ставропольский край 218

28 Кировская область 217

29 Томская область 209

30 Ханты-Мансийский АО 203

31 Республика Крым 203

32 Ленинградская область 198

33 Ямало-Ненецкий АО 197

34 Оренбургская область 189

35 Тверская область 187

36 Новосибирская область 186

37 Ярославская область 180

38 Кемеровская область 178

39 Республика Хакасия 177

40 Вологодская область 174

41 Калининградская область 173

42 Краснодарский край 172

43 Тюменская область 171

44 Новгородская область 169

45 Белгородская область 168

46 Псковская область 163

47 Пензенская область 163

48 Ивановская область 155

49 Амурская область 154

50 Курская область 151

51 Удмуртская Республика 151

52 Тульская область 144

53 Астраханская область 140

54 Брянская область 139

55 Калужская область 139

56 Орловская область 139

57 Костромская область 137

58 Республика Алтай 132

59 Смоленская область 131

60 Сахалинская область 128

61 Владимирская область 126

62 Республика Башкортостан 124

63 Тамбовская область 117

64 Рязанская область 114

65 Липецкая область 109

66 Республика Дагестан 107

67 Республика Тыва 105

68 Чувашская Республика 101

69 Курганская область 101

70 Кабардино-Балкарская Республика 90

71 Карачаево-Черкесская Республика 85

72 Республика Мордовия 85

73 Республика Адыгея 79

74 Республика Ингушетия 73

75 Республика Калмыкия 72

76 Республика Северная Осетия 72

77 Чеченская Республика 69

78 Республика Татарстан 67

79 Камчатский край 61

80 г. Севастополь 56

81 Республика Марий Эл 51

82 Магаданская область 44

83 Еврейская АО 28

84 Ненецкий автономный округ 10

85 Чукотский АО 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 039 926 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ханты-Мансийский АО, Республика Дагестан 0,6%

2. Республика Калмыкия, Республика Марий Эл, Республика Татарстан 0,7%

3. Ямало-Ненецкий АО, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия 0,8% За последние сутки подтвержден 461 летальный случай: Белгородская область 1

Брянская область 3

Владимирская область 3

Воронежская область 13

Ивановская область 3

Костромская область 2

Курская область 7

Липецкая область 2

Московская область 15

Орловская область 3

Рязанская область 1

Смоленская область 3

Тверская область 2

Тульская область 2

Ярославская область 3

Москва 77

Республика Карелия 2

Республика Коми 2

Архангельская область 1

Мурманская область 8

Санкт-Петербург 63

Республика Крым 6

Краснодарский край 6

Астраханская область 3

Волгоградская область 4

Ростовская область 20

Республика Дагестан 8

Кабардино-Балкарская Республика 2

Чеченская Республика 1

Ставропольский край 4

Республика Башкортостан 2

Республика Марий Эл 1

Республика Татарстан 2

Удмуртская Республика 1

Республика Чувашия 10

Пермский край 10

Нижегородская область 13

Оренбургская область 4

Пензенская область 1

Самарская область 4

Саратовская область 5

Ульяновская область 6

Курганская область 5

Свердловская область 7

Ханты-Мансийский автономный округ 9

Ямало-Ненецкий автономный округ 6

Челябинская область 10

Республика Тыва 7

Алтайский край 9

Красноярский край 12

Иркутская область 18

Кемеровская область 5

Новосибирская область 5

Омская область 11

Томская область 3

Республика Бурятия 11

Республика Саха (Якутия) 6

Забайкальский край 5

Магаданская область 2

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 35 311 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 758 человек: Белгородская область 224

Брянская область 337

Владимирская область 161

Воронежская область 368

Ивановская область 165

Калужская область 314

Костромская область 161

Курская область 204

Липецкая область 99

Московская область 525

Орловская область 215

Рязанская область 181

Смоленская область 119

Тамбовская область 210

Тверская область 192

Тульская область 204

Ярославская область 411

Москва 5836

Республика Карелия 523

Республика Коми 403

Архангельская область 354

Ненецкий автономный округ 22

Вологодская область 265

Калининградская область 326

Ленинградская область 210

Мурманская область 385

Новгородская область 252

Псковская область 143

Санкт-Петербург 1229

Республика Адыгея 72

Республика Калмыкия 92

Республика Крым 260

Краснодарский край 270

Астраханская область 86

Волгоградская область 340

Ростовская область 262

Севастополь 91

Республика Дагестан 112

Республика Ингушетия 145

Кабардино-Балкарская Республика 127

Карачаево-Черкесская Республика 145

Республика Северная Осетия - Алания 92

Чеченская Республика 22

Ставропольский край 467

Республика Башкортостан 45

Республика Марий Эл 101

Республика Мордовия 69

Республика Татарстан 55

Удмуртская Республика 92

Республика Чувашия 145

Пермский край 215

Кировская область 140

Нижегородская область 519

Оренбургская область 147

Пензенская область 247

Самарская область 248

Саратовская область 523

Ульяновская область 275

Курганская область 142

Свердловская область 376

Тюменская область 218

Ханты-Мансийский автономный округ 247

Ямало-Ненецкий автономный округ 107

Челябинская область 220

Республика Алтай 128

Республика Тыва 114

Республика Хакасия 88

Алтайский край 245

Красноярский край 332

Иркутская область 405

Кемеровская область 171

Новосибирская область 177

Омская область 333

Томская область 218

Республика Бурятия 379

Республика Саха (Якутия) 219

Забайкальский край 252

Камчатский край 71

Приморский край 132

Амурская область 117

Магаданская область 89

Хабаровский край 301

Сахалинская область 193

Еврейская автономная область 41

Чукотский автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 551 414.