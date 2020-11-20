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20.11.2020 11:00
Рубрика: Общество

В России за сутки подтверждено 24 318 случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 6902
  • 2 Санкт-Петербург 2394
  • 3 Московская область 887
  • 4 Нижегородская область 444
  • 5 Свердловская область 372
  • 6 Республика Карелия 343
  • 7 Архангельская область 339
  • 8 Красноярский край 336
  • 9 Воронежская область 312
  • 10 Ростовская область 311
  • 11 Хабаровский край 298
  • 12 Пермский край 286
  • 13 Республика Коми 276
  • 14 Республика Бурятия 271
  • 15 Мурманская область 267
  • 16 Иркутская область 267
  • 17 Забайкальский край 267
  • 18 Саратовская область 238
  • 19 Волгоградская область 235
  • 20 Ульяновская область 234
  • 21 Алтайский край 233
  • 22 Омская область 233
  • 23 Приморский край 230
  • 24 Самарская область 220
  • 25 Республика Саха (Якутия) 220
  • 26 Челябинская область 219
  • 27 Ставропольский край 218
  • 28 Кировская область 217
  • 29 Томская область 209
  • 30 Ханты-Мансийский АО 203
  • 31 Республика Крым 203
  • 32 Ленинградская область 198
  • 33 Ямало-Ненецкий АО 197
  • 34 Оренбургская область 189
  • 35 Тверская область 187
  • 36 Новосибирская область 186
  • 37 Ярославская область 180
  • 38 Кемеровская область 178
  • 39 Республика Хакасия 177
  • 40 Вологодская область 174
  • 41 Калининградская область 173
  • 42 Краснодарский край 172
  • 43 Тюменская область 171
  • 44 Новгородская область 169
  • 45 Белгородская область 168
  • 46 Псковская область 163
  • 47 Пензенская область 163
  • 48 Ивановская область 155
  • 49 Амурская область 154
  • 50 Курская область 151
  • 51 Удмуртская Республика 151
  • 52 Тульская область 144
  • 53 Астраханская область 140
  • 54 Брянская область 139
  • 55 Калужская область 139
  • 56 Орловская область 139
  • 57 Костромская область 137
  • 58 Республика Алтай 132
  • 59 Смоленская область 131
  • 60 Сахалинская область 128
  • 61 Владимирская область 126
  • 62 Республика Башкортостан 124
  • 63 Тамбовская область 117
  • 64 Рязанская область 114
  • 65 Липецкая область 109
  • 66 Республика Дагестан 107
  • 67 Республика Тыва 105
  • 68 Чувашская Республика 101
  • 69 Курганская область 101
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 90
  • 71 Карачаево-Черкесская Республика 85
  • 72 Республика Мордовия 85
  • 73 Республика Адыгея 79
  • 74 Республика Ингушетия 73
  • 75 Республика Калмыкия 72
  • 76 Республика Северная Осетия 72
  • 77 Чеченская Республика 69
  • 78 Республика Татарстан 67
  • 79 Камчатский край 61
  • 80 г. Севастополь 56
  • 81 Республика Марий Эл 51
  • 82 Магаданская область 44
  • 83 Еврейская АО 28
  • 84 Ненецкий автономный округ 10
  • 85 Чукотский АО 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 039 926 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Ханты-Мансийский АО, Республика Дагестан 0,6%
  • 2. Республика Калмыкия, Республика Марий Эл, Республика Татарстан 0,7%
  • 3. Ямало-Ненецкий АО, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия 0,8%
За последние сутки подтвержден 461 летальный случай:
  • Белгородская область 1
  • Брянская область 3
  • Владимирская область 3
  • Воронежская область 13
  • Ивановская область 3
  • Костромская область 2
  • Курская область 7
  • Липецкая область 2
  • Московская область 15
  • Орловская область 3
  • Рязанская область 1
  • Смоленская область 3
  • Тверская область 2
  • Тульская область 2
  • Ярославская область 3
  • Москва 77
  • Республика Карелия 2
  • Республика Коми 2
  • Архангельская область 1
  • Мурманская область 8
  • Санкт-Петербург 63
  • Республика Крым 6
  • Краснодарский край 6
  • Астраханская область 3
  • Волгоградская область 4
  • Ростовская область 20
  • Республика Дагестан 8
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Чеченская Республика 1
  • Ставропольский край 4
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Татарстан 2
  • Удмуртская Республика 1
  • Республика Чувашия 10
  • Пермский край 10
  • Нижегородская область 13
  • Оренбургская область 4
  • Пензенская область 1
  • Самарская область 4
  • Саратовская область 5
  • Ульяновская область 6
  • Курганская область 5
  • Свердловская область 7
  • Ханты-Мансийский автономный округ 9
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 6
  • Челябинская область 10
  • Республика Тыва 7
  • Алтайский край 9
  • Красноярский край 12
  • Иркутская область 18
  • Кемеровская область 5
  • Новосибирская область 5
  • Омская область 11
  • Томская область 3
  • Республика Бурятия 11
  • Республика Саха (Якутия) 6
  • Забайкальский край 5
  • Магаданская область 2
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 35 311 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 758 человек:
  • Белгородская область 224
  • Брянская область 337
  • Владимирская область 161
  • Воронежская область 368
  • Ивановская область 165
  • Калужская область 314
  • Костромская область 161
  • Курская область 204
  • Липецкая область 99
  • Московская область 525
  • Орловская область 215
  • Рязанская область 181
  • Смоленская область 119
  • Тамбовская область 210
  • Тверская область 192
  • Тульская область 204
  • Ярославская область 411
  • Москва 5836
  • Республика Карелия 523
  • Республика Коми 403
  • Архангельская область 354
  • Ненецкий автономный округ 22
  • Вологодская область 265
  • Калининградская область 326
  • Ленинградская область 210
  • Мурманская область 385
  • Новгородская область 252
  • Псковская область 143
  • Санкт-Петербург 1229
  • Республика Адыгея 72
  • Республика Калмыкия 92
  • Республика Крым 260
  • Краснодарский край 270
  • Астраханская область 86
  • Волгоградская область 340
  • Ростовская область 262
  • Севастополь 91
  • Республика Дагестан 112
  • Республика Ингушетия 145
  • Кабардино-Балкарская Республика 127
  • Карачаево-Черкесская Республика 145
  • Республика Северная Осетия - Алания 92
  • Чеченская Республика 22
  • Ставропольский край 467
  • Республика Башкортостан 45
  • Республика Марий Эл 101
  • Республика Мордовия 69
  • Республика Татарстан 55
  • Удмуртская Республика 92
  • Республика Чувашия 145
  • Пермский край 215
  • Кировская область 140
  • Нижегородская область 519
  • Оренбургская область 147
  • Пензенская область 247
  • Самарская область 248
  • Саратовская область 523
  • Ульяновская область 275
  • Курганская область 142
  • Свердловская область 376
  • Тюменская область 218
  • Ханты-Мансийский автономный округ 247
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 107
  • Челябинская область 220
  • Республика Алтай 128
  • Республика Тыва 114
  • Республика Хакасия 88
  • Алтайский край 245
  • Красноярский край 332
  • Иркутская область 405
  • Кемеровская область 171
  • Новосибирская область 177
  • Омская область 333
  • Томская область 218
  • Республика Бурятия 379
  • Республика Саха (Якутия) 219
  • Забайкальский край 252
  • Камчатский край 71
  • Приморский край 132
  • Амурская область 117
  • Магаданская область 89
  • Хабаровский край 301
  • Сахалинская область 193
  • Еврейская автономная область 41
  • Чукотский автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 551 414.

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