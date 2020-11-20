Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 6902
- 2 Санкт-Петербург 2394
- 3 Московская область 887
- 4 Нижегородская область 444
- 5 Свердловская область 372
- 6 Республика Карелия 343
- 7 Архангельская область 339
- 8 Красноярский край 336
- 9 Воронежская область 312
- 10 Ростовская область 311
- 11 Хабаровский край 298
- 12 Пермский край 286
- 13 Республика Коми 276
- 14 Республика Бурятия 271
- 15 Мурманская область 267
- 16 Иркутская область 267
- 17 Забайкальский край 267
- 18 Саратовская область 238
- 19 Волгоградская область 235
- 20 Ульяновская область 234
- 21 Алтайский край 233
- 22 Омская область 233
- 23 Приморский край 230
- 24 Самарская область 220
- 25 Республика Саха (Якутия) 220
- 26 Челябинская область 219
- 27 Ставропольский край 218
- 28 Кировская область 217
- 29 Томская область 209
- 30 Ханты-Мансийский АО 203
- 31 Республика Крым 203
- 32 Ленинградская область 198
- 33 Ямало-Ненецкий АО 197
- 34 Оренбургская область 189
- 35 Тверская область 187
- 36 Новосибирская область 186
- 37 Ярославская область 180
- 38 Кемеровская область 178
- 39 Республика Хакасия 177
- 40 Вологодская область 174
- 41 Калининградская область 173
- 42 Краснодарский край 172
- 43 Тюменская область 171
- 44 Новгородская область 169
- 45 Белгородская область 168
- 46 Псковская область 163
- 47 Пензенская область 163
- 48 Ивановская область 155
- 49 Амурская область 154
- 50 Курская область 151
- 51 Удмуртская Республика 151
- 52 Тульская область 144
- 53 Астраханская область 140
- 54 Брянская область 139
- 55 Калужская область 139
- 56 Орловская область 139
- 57 Костромская область 137
- 58 Республика Алтай 132
- 59 Смоленская область 131
- 60 Сахалинская область 128
- 61 Владимирская область 126
- 62 Республика Башкортостан 124
- 63 Тамбовская область 117
- 64 Рязанская область 114
- 65 Липецкая область 109
- 66 Республика Дагестан 107
- 67 Республика Тыва 105
- 68 Чувашская Республика 101
- 69 Курганская область 101
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 90
- 71 Карачаево-Черкесская Республика 85
- 72 Республика Мордовия 85
- 73 Республика Адыгея 79
- 74 Республика Ингушетия 73
- 75 Республика Калмыкия 72
- 76 Республика Северная Осетия 72
- 77 Чеченская Республика 69
- 78 Республика Татарстан 67
- 79 Камчатский край 61
- 80 г. Севастополь 56
- 81 Республика Марий Эл 51
- 82 Магаданская область 44
- 83 Еврейская АО 28
- 84 Ненецкий автономный округ 10
- 85 Чукотский АО 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 039 926 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ханты-Мансийский АО, Республика Дагестан 0,6%
- 2. Республика Калмыкия, Республика Марий Эл, Республика Татарстан 0,7%
- 3. Ямало-Ненецкий АО, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия 0,8%
За последние сутки подтвержден 461 летальный случай:
- Белгородская область 1
- Брянская область 3
- Владимирская область 3
- Воронежская область 13
- Ивановская область 3
- Костромская область 2
- Курская область 7
- Липецкая область 2
- Московская область 15
- Орловская область 3
- Рязанская область 1
- Смоленская область 3
- Тверская область 2
- Тульская область 2
- Ярославская область 3
- Москва 77
- Республика Карелия 2
- Республика Коми 2
- Архангельская область 1
- Мурманская область 8
- Санкт-Петербург 63
- Республика Крым 6
- Краснодарский край 6
- Астраханская область 3
- Волгоградская область 4
- Ростовская область 20
- Республика Дагестан 8
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Чеченская Республика 1
- Ставропольский край 4
- Республика Башкортостан 2
- Республика Марий Эл 1
- Республика Татарстан 2
- Удмуртская Республика 1
- Республика Чувашия 10
- Пермский край 10
- Нижегородская область 13
- Оренбургская область 4
- Пензенская область 1
- Самарская область 4
- Саратовская область 5
- Ульяновская область 6
- Курганская область 5
- Свердловская область 7
- Ханты-Мансийский автономный округ 9
- Ямало-Ненецкий автономный округ 6
- Челябинская область 10
- Республика Тыва 7
- Алтайский край 9
- Красноярский край 12
- Иркутская область 18
- Кемеровская область 5
- Новосибирская область 5
- Омская область 11
- Томская область 3
- Республика Бурятия 11
- Республика Саха (Якутия) 6
- Забайкальский край 5
- Магаданская область 2
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 35 311 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 758 человек:
- Белгородская область 224
- Брянская область 337
- Владимирская область 161
- Воронежская область 368
- Ивановская область 165
- Калужская область 314
- Костромская область 161
- Курская область 204
- Липецкая область 99
- Московская область 525
- Орловская область 215
- Рязанская область 181
- Смоленская область 119
- Тамбовская область 210
- Тверская область 192
- Тульская область 204
- Ярославская область 411
- Москва 5836
- Республика Карелия 523
- Республика Коми 403
- Архангельская область 354
- Ненецкий автономный округ 22
- Вологодская область 265
- Калининградская область 326
- Ленинградская область 210
- Мурманская область 385
- Новгородская область 252
- Псковская область 143
- Санкт-Петербург 1229
- Республика Адыгея 72
- Республика Калмыкия 92
- Республика Крым 260
- Краснодарский край 270
- Астраханская область 86
- Волгоградская область 340
- Ростовская область 262
- Севастополь 91
- Республика Дагестан 112
- Республика Ингушетия 145
- Кабардино-Балкарская Республика 127
- Карачаево-Черкесская Республика 145
- Республика Северная Осетия - Алания 92
- Чеченская Республика 22
- Ставропольский край 467
- Республика Башкортостан 45
- Республика Марий Эл 101
- Республика Мордовия 69
- Республика Татарстан 55
- Удмуртская Республика 92
- Республика Чувашия 145
- Пермский край 215
- Кировская область 140
- Нижегородская область 519
- Оренбургская область 147
- Пензенская область 247
- Самарская область 248
- Саратовская область 523
- Ульяновская область 275
- Курганская область 142
- Свердловская область 376
- Тюменская область 218
- Ханты-Мансийский автономный округ 247
- Ямало-Ненецкий автономный округ 107
- Челябинская область 220
- Республика Алтай 128
- Республика Тыва 114
- Республика Хакасия 88
- Алтайский край 245
- Красноярский край 332
- Иркутская область 405
- Кемеровская область 171
- Новосибирская область 177
- Омская область 333
- Томская область 218
- Республика Бурятия 379
- Республика Саха (Якутия) 219
- Забайкальский край 252
- Камчатский край 71
- Приморский край 132
- Амурская область 117
- Магаданская область 89
- Хабаровский край 301
- Сахалинская область 193
- Еврейская автономная область 41
- Чукотский автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 551 414.