Казанскую епархию временно возглавит митрополит Йошкар-Олинский Иоанн

Временным управляющим Казанской епархией Татарстанской митрополии назначен митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн. Соответствующий указ был издан Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Отпевание скончавшегося митрополита Казанского и Татарстанского Феофана (Ашуркова) состоится 23 ноября в Благовещенском соборе Казанского кремля. Заупокойное богослужение возглавит управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.

Напомним, митрополит Феофан скоропостижно умер 20 ноября от осложнений, вызванных COVID-19 в одной из больниц Москвы. Ему было 73 года.