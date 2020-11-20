Мишустин объявил о пилотном проекте по определению нуждающихся семей

Пилотный проект по определению нуждающихся семей на основе данных государственных информационных систем и оказания им адресной поддержки будет запущен до конца года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Реализация проекта пройдет в три этапа. "Первый этап - это полтора месяца, чтобы наполнить реестр нужной информацией. На два других этапа заложим по одному месяцу. Это время на то, чтобы в системе появились данные о предоставляемых пособиях и льготах", - рассказал премьер.

По итогам будет сделан анализ всех сведений, выработаны предложения по оценке нуждаемости и построению системы адресной поддержки. "Все это нужно обсудить и сделать удобным для людей, чтобы эти идеи сделали адресную социальную помощь доступнее. Надеюсь, мы с этими задачами справимся", - сказал Мишустин.

Регионами для пилотного проекта выбраны Татарстан и Нижегородская область. Ответственными назначены Федеральная налоговая служба, Минтруд, Минэкономразвития, Минфин, Росстат, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.