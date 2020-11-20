Названа причина смерти митрополита Феофана

Причиной смерти митрополита Казанского и Татарстанского Феофана стали осложнения, вызванные коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

Напомним, он скоропостижно скончался 20 ноября на 74-м году жизни.

Свои соболезнования в связи с его смертью принесли президент Татарстана Рустам Минниханов и государственный советник РТ Минтимер Шаймиев.

Митрополит Феофан (в миру Иван Андреевич Ашурков) был один из самых уважаемых архипастырей Русской православной церкви. Татарстанскую митрополию он возглавлял пять лет