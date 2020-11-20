Самарская область вошла в число лучших по дорожному строительству в стране

В Москве проходит XIV международный форум "Транспорт России. Участие в этом ежегодном деловом событии принимают представители федеральных и региональных органов власти, государственных корпораций, крупнейших производителей транспортных средств, компаний-перевозчиков грузов и пассажиров, научного сообщества, бизнеса. Делегацию Самарской области возглавляет губернатор Дмитрий Азаров.

- Форум масштабный, и очень важно, что он проходит, несмотря на все сложности, которые диктуют нам ограничения, связанные с сохранением общественного здоровья. Очень содержательные обсуждения вопросов проходят на площадках форума. Все понимают, какой потенциал сегодня есть в стране по развитию транспортной инфраструктуры, насколько это важно с точки зрения развития экономики и создания благоприятных условий для развития городов и сел, комфортных условий для проживания граждан в том или ином населенном пункте, - отметил глава региона.

Во второй день работы форума участники подвели предварительные итоги 2020 года по реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а также обсудили планы на следующий год. Совещание с руководителями регионов страны провел зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин. Он напомнил, что глава государства поставил задачу повышения качества жизни граждан, которая отражена в национальных целях развития. И развитие дорожной инфраструктуры - один из ключевых элементов ее достижения.

- Несмотря на распространение коронавирусной инфекции, дорожная сфера не только не сбавила темпы по сравнению с прошлым годом, но и превзошла запланированные результаты, - подчеркнул вице-премьер. - У нас на сегодняшний день вместо шести тысяч объектов в нормативное состояние приведено семь тысяч, вместо 123 миллионов уложено 142 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Я хочу сказать спасибо главам субъектов страны за то, что выполнили свои планы.

Таким образом в сфере дорожного строительства не произошло снижения экономики, а наоборот - фиксируется значительный рост, в том числе за счет дополнительных средств в размере 100 млрд рублей. Это позволило увеличить объемы работ и целый ряд объектов ввести раньше запланированных сроков.

В Самарской области в этом году отремонтировано 303 километра автомобильных дорог на 124 объектах. Уложено более 2,5 миллиона квадратных метров асфальтобетона. В нормативное состояние приведено 34,92 процента улично-дорожной сети региона, что на порядок выше запланированного показателя.

- 303 километра дорог, которые мы в этом году привели в порядок в рамках нацпроекта создали удобство, комфорт и безопасность для жителей региона - это самое главное, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Марат Хуснуллин также сообщил о ряде нововведений. В частности, он рассказал о том, что средства, вырученные за счет доходов от акцизов на нефтепродукты, начиная с 2022 года будут направлены на приведение в нормативное состояние региональных дорог 105 агломераций. Помимо этого, теперь, согласно постановлению правительства РФ, дороги 4 и 5 категории можно строить без градостроительной документации и разрешения на строительство. Это позволит более оперативно решать вопрос строительства сельских дорог, подъездных путей и второстепенных улиц.

Он также сообщил о корректировке нацпроекта. В рамках его реализации теперь действует не четыре, а шесть федеральных программ. Среди ключевых - модернизация городского пассажирского транспорта. Этот вопрос сегодня актуален для большинства регионов. Напомним, уже в этом году в Самарскую область поступило 50 автобусов, которые работают на газомоторном топливе. Все машины были переданы в Тольятти.

По итогам реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров.

- Мы входим в тройку лидеров по качеству исполнения нацпроекта - это та задача, которую я с первого дня работы в должности губернатора ставил перед правительством региона. Мы должны качественно, в срок подавать заявки, выполнять работы и, конечно же, всегда учитывать мнения жителей при реализации того или иного проекта. Мы этому научились и наши лидирующие позиции в стране по реализации этого нацпроекта об этом ярко свидетельствуют, - отметил Дмитрий Азаров.

Он добавил, что лидерские позиции позволяют добиваться большего финансирования на ремонт и строительство объектов транспортной инфраструктуры. Если изначально на эти цели было предусмотрено 7,2 миллиарда рублей, то сейчас сумма увеличилась до 10 миллиардов.

- В текущем году, несмотря на сложности, потери бюджетов, в том числе, федерального, Самарской области удалось добиться дополнительного финансирования в размере 2,8 миллиарда рублей. В течение года я езжу сюда, в Москву, и защищаю интересы нашего региона, добиваюсь дополнительных средств. 1,5 миллиарда мы получили на строительство второго этапа мостового перехода через реку Самара, полмиллиарда рублей - на строительство мостового перехода через реку Сок, на реконструкцию трассы Тольятти - Ягодное мы также получили дополнительные средства. Мы опережающими темпами на год вперед ввели дороги, в том числе, например, на территории Похвистневского, Кинель-Черкасского районов. Это очень важно. Мы и дальше, надеюсь, не будем снижать темпы, - отметил Дмитрий Азаров.

При этом продолжается возведения моста через Волгу с обходом Тольятти. Это крупнейший инфраструктурный проект в рамках создания международного транспортного коридора Европа - Западный Китай, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства.

- Самарская область активно работает по реализации дорожных проектов. В этом году началось строительство обхода Тольятти. Я надеюсь, что этот проект будет успешно реализован и он в дальнейшем сыграет очень важную роль в развитии Самарско-Тольяттинской агломерации, - сказал Марат Хуснуллин, обращаясь к губернатору во время церемонии награждения.

Комментарий

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области

- У нас есть все основания чтобы стать абсолютными лидерами, - подчеркнул Губернатор. - Мы готовы брать на себя повышенные обязательства и справляться с ними. Работа на опережение, ее качественное исполнение позволяет нам претендовать на дополнительные средства. Несколько лет назад регион, не справляясь с задачами, лишался в конце года средств, и они перераспределялись на другие регионы. Сейчас ситуация обратная. Благодаря этой качественной работе в 2020 году, нашим лидерским позициям, уже в 2021 году подтвержденное финансирование превышает 11 миллиардов рублей. Рассчитываю, что и в течение следующего года благодаря нашей эффективной работе мы получим увеличение финансирования.