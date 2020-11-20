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20.11.2020 19:53
Рубрика: Общество

Школы и детсады Ижевска переведут на новую систему ночной охраны

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

Школы и детские сады Ижевска планируют перевести на новую систему ночной охраны. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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В учреждениях решили установить систему видеонаблюдения, датчики дыма, движения, фиксации оставленных предметов. Наблюдение будет вестись в автоматическом режиме, а если поступит тревожный сигнал, на место выедет спецотряд.

Власти считают, что охранное видеонаблюдение позволит одновременно держать в поле зрения всю территорию и контролировать безопасность здания. Техзадание на оказание услуг на первом этапе включает создание необходимой инфраструктуры за счет подрядчика. Муниципальный контракт планируют заключать на три года.

- Изменения продиктованы временем и развитием технологий. Они позволяют отследить любое движение как внутри здания, так и за ее пределами. Мы детально проработали техническое задание, учитывая опыт российских городов, где успешно введена подобная система. Мы не отказываемся от дневной охраны учреждений образования, а лишь усиливаем ее системой видеонаблюдения, которые будут охватывать всю территорию зданий круглосуточно, - прокомментировал замглавы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков.

В госсовете Удмуртии считают, что нововведение позволит не только обезопасить школы и детсады, но и сэкономить бюджетные деньги. Так, за три года на зарплату сторожей из казны республики и города потратили 772 миллиона рублей. Расходы на новую систему за такой же период составят ориентировочно 586 миллионов рублей.

- Сэкономленные средства - более 180 миллионов рублей - могут быть направлены на улучшение системы пожаротушения, обновление систем водоснабжения и водоотведения в учреждениях образования, - сказала депутат госсовета Удмуртии Надежда Онищенко.

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