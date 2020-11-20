В индустриальном парке "Преображенка" создано 4600 рабочих мест

Одним из инструментов привлечения инвестиций в Самарскую область являются индустриальные парки, которые сегодня активно развиваются на территории региона. Это индустриальные парки "Преображенка", "Чапаевск", а также промпарк "Новосемейкино", который сейчас находится на стадии проектирования инженерной инфраструктуры.

Разместить свои производства или логистические центры на этих площадках могут как российские, так и зарубежные компании. Инвесторам здесь предоставляют налоговые преференции, подведенную инфраструктуру и административную поддержку на всех этапах реализации проектов.

- Конкуренция за инвесторов каждый год становится все более жесткой. Меняется сам характер развития этой конкуренции. В борьбе за инвестора выигрывают территории, где созданы комфортные условия ведения бизнеса и проживания людей, - отмечал ранее губернатор Дмитрий Азаров.

Площадку промпарка "Преображенка", в котором сегодня размещены 39 компаний, выбирают еще и за ее удобное расположение на границе Самары и Волжского района. Свою продукцию здесь производят "Роберт Бош Самара", "ДорХан", а логистические центры разместили "Деловые линии", "Вита", "Ашан". В следующем году распределительный центр в "Преображенке" откроет также "Почта России", в котором будут трудиться около тысячи человек.

- Особое внимание мы уделяем дальнейшему развитию инвестиционных площадок региона, - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - С учетом успешного опыта "Преображенки", а там уже инвестировано 6,7 миллиарда рублей и работает 4600 жителей Самарской области, в 2021 году мы начнем осваивать прилегающую территорию для создания еще одного индустриального парка в границах сельского поселения Лопатино.

На предприятии по производству воротных систем "ДорХан" в "Преображенке" работает 35 человек, здесь выпускается три тысячи ворот-рольставен в год. В период пандемии компания не только не сократила производство, но и, наоборот, увеличила его. В планах предприятия - расширение продуктовой линейки и увеличение штата сотрудников на 15 процентов.

- Подход губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в борьбе с пандемией достаточно точечный: у нас поддерживают население, и при этом дают возможность промышленным предприятиям спокойно работать и наращивать производство, - отметил генеральный директор ООО "Дорхан 21 век - Самара" Сергей Сысоев.

Еще один резидент - "Самаратрансавто 2000" - строит в "Преображенке" корпуса для малого и среднего бизнеса. Сегодня здесь возводится второй корпус под "нарезку" складов небольших площадей, условия которого подходят даже для хранения фармацевтической продукции.

- С вызовом времени мы справляемся, благодаря заложенным идеям и формулам ведения бизнеса. Тем более, что в нынешних условиях, в связи с ростом интернет-торговли, потребность в таких индустриальных помещениях только растет. Поддержка нам, как резидентам, оказывается постоянно, ведь промпарк - это живой организм: сети, электричество, вода, развязки, дороги и так далее, - рассказал генеральный директор ООО "Самаратрансавто 2000" Игорь Перлин.

В индустриальном парке "Чапаевск" якорным резидентом является немецкая компания "КНАУФ", которая построила завод по выпуску сухих строительных смесей.

- Правительство региона помогало нам на всех этапах строительства предприятия. Нам очень комфортно работать в Самарской области, особенно, учитывая те условия, которые нам дает статус резидента промпарка. Работа с инвесторами в регионе выстроена на отлично, - считает директор чапаевского филиала компании "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК" Антон Назаров.