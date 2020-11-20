В Перми гадалка сняла пенсионерке "порчу" за 198 тысяч рублей

В Перми суд признал виновной 29-летнюю местную жительницу в совершении преступления, предусмотренного частью 2, статьи № 159 УК РФ "Мошенничество".

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, судом было установлено, что осужденная предложила пенсионерке провести специальный обряд и избавить от негативного действия недоброжелателей за 198 тысяч рублей. Для того, чтобы рассчитаться с мошенницей, пожилой женщине пришлось посетить четыре отделения банка. Спустя несколько дней она пришла к выводу, что "целительница" оказала ей некачественную услугу и обратилась в полицию.

Злоумышленница была задержана, дала признательные показания и полностью возместила пенсионерке ущерб на стадии расследования дела. Учитывая эти обстоятельства, суд прекратил в ее отношении уголовное дело и приговорил ее к штрафу в размере 90 тысяч рублей.