В Самарской области появится новый жилищный комплекс и элеватор

В правительстве Самарской области прошло заседание Совета по улучшению инвестиционного климата, на котором были рассмотрены два проекта.

- Бизнес вкладывается в будущее, когда видит перспективы отдачи средств и уверен в надежности своих вложений. А это значит, задача улучшения предпринимательского и инвестиционного климата, создания новых рабочих мест должна оставаться одним из главных приоритетов правительства Самарской области. В дополнение к существующим мерам поддержки инвесторов необходимо разработать и новые инструменты, обеспечивающие наилучшие условия для развития бизнеса в регионе, - отмечал ранее глава региона Дмитрий Азаров.

Один из одобренных проектов связан с созданием жилого комплекса в Кинеле. Как заявил инвестор, это будет современная комплексная застройка, общей площадью около 147 тысяч квадратных метров. В строительство предполагается вложить 6,2 миллиарда рублей. Планируется, что здесь будет создано 300 новых рабочих мест для горожан.

Другой проект предполагает создание зернового портового элеватора мощностью 100 тысяч тонн в Приволжском районе. Он будет отгружать зерновые на экспорт крупнотоннажным водным транспортом. Инвестиции в проект оцениваются в 1,94 миллиарда рублей, на будущем элеваторе готовы трудоустроить 37 жителей района.

По словам первого вице-губернатора - председателя правительства Виктора Кудряшова, сегодня на сопровождении Агентства по привлечению инвестиций Самарской области находится 38 инвестпроектов в стадии реализации, с общим объемом инвестиций более 119 миллиардов рублей. Кроме того, ведется активная работа еще более, чем с 30-ю компаниями, которые планируют инвестировать в экономику региона более 70 миллиардов рублей.

- Мы рассчитываем, что до конца текущего года будет открыто 14 новых крупных производств. Большая их часть уже приступила к работе. При этом только за девять месяцев 2020 года на крупных и средних предприятиях области уже было создано более 7150 новых рабочих мест, - отметил Виктор Кудряшов.

Как отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, регион становится все более привлекательным для российских и иностранных инвесторов: развиваются инвестиционные площадки и территории опережающего развития, действуют все существующие в РФ специальные налоговые режимы.

-Виден позитивный эффект от проведения целенаправленной инвестиционной политики. В этом году были внесены изменения в региональное законодательство, позволяющие участникам региональных инвестиционных проектов понизить ставку налога на прибыль организаций до 10 процентов, - рассказал министр. - Для инвесторов моногородов появилась возможность сократить затраты на выплаты процентов по инвестиционным кредитам. Кроме того, смягчены критерии для присвоения инвестиционным проектам статуса стратегических, что позволит большему количеству инвесторов арендовать земельные участки, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без торгов или снизить стоимость арендной платы за земельные участки.

Оба проекта были предварительно рассмотрены рабочей группой при Совете по инвестициям, они соответствуют всем необходимым требованиям. По итогам заседания, минэкономразвития региона поручено подготовить меморандумы с описанием мер господдержки и назначением кураторов от профильных министерств.