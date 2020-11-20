В Самарской области появится новый жилищный комплекс и элеватор

Новости

МЧС Москвы предупредило об ухудшении погоды 13:14
В Большом театре Минска состоится премьера оперы "Фауст" 13:14
Песков заявил о внимании Путина к регионам 13:10
В Кремле поддержали Бастрыкина о наказании за осквернение памяти героев 13:10
Петербуржцу предъявили обвинение в убийстве мужчины из-за маски 12:57
Власти Нью-Йорка намерены вновь ввести жесткие санитарные ограничения из-за COVID-19 12:50
Фигуристка Анна Щербакова снялась с этапа Гран-при в Москве 12:40
Куба вводит сбор на ПЦР-тест и устанавливает карантин для туристов 12:39
Мишустин запустил в Дубне ускоритель тяжелых ионов 12:38
Режиссер "Соника в кино" снимет игровой ремейк "Розовой пантеры" 12:33
Актриса Елена Ксенофонтова госпитализирована в тяжелом состоянии 12:25
В Петербурге автоволонтеры будут возить по вызовам участковых врачей 12:20
Вышел тизер второго сезона сериала "Бэтвумен" 12:12
Nvidia прогнозирует дефицит видеокарт GeForce RTX 30 и в следующем году 12:11
Алиев объявил о полном завершении конфликта в Нагорном Карабахе 12:05
Названа причина смерти митрополита Феофана 12:02
СМИ: Трамп намерен переманить на свою сторону часть выборщиков 11:50
Главой "Российского экологического оператора" стал Денис Буцаев 11:30
Россия и Китай снимут продолжение сериала "Лучше, чем люди" 11:26
Азербайджанские военные вошли в Агдамский район Нагорного Карабаха 11:21
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения 11:21
Стала известна дата прощания с Народным художником Сергеем Бархиным 11:01
В Якутии число погибших от отравления антисептиком возросло до пяти 10:56
Находящегося в розыске за убийство мужчину задержали в Москве 10:54
В горах Сочи можно будет сдать экспресс-анализы на COVID-19 10:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
20.11.2020 13:16
Рубрика: Власть

В Самарской области появится новый жилищный комплекс и элеватор

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
В правительстве Самарской области прошло заседание Совета по улучшению инвестиционного климата, на котором были рассмотрены два проекта.
Фото: Георгий Субботин/ РГ Фото: Георгий Субботин/ РГ
Фото: Георгий Субботин/ РГ

- Бизнес вкладывается в будущее, когда видит перспективы отдачи средств и уверен в надежности своих вложений. А это значит, задача улучшения предпринимательского и инвестиционного климата, создания новых рабочих мест должна оставаться одним из главных приоритетов правительства Самарской области. В дополнение к существующим мерам поддержки инвесторов необходимо разработать и новые инструменты, обеспечивающие наилучшие условия для развития бизнеса в регионе, - отмечал ранее глава региона Дмитрий Азаров.

Фото: ОЭЗ "Тольятти"
Объем инвестиций в ОЭЗ "Тольятти" в 2020 году вырос на 75 процентов

Один из одобренных проектов связан с созданием жилого комплекса в Кинеле. Как заявил инвестор, это будет современная комплексная застройка, общей площадью около 147 тысяч квадратных метров. В строительство предполагается вложить 6,2 миллиарда рублей. Планируется, что здесь будет создано 300 новых рабочих мест для горожан.

Другой проект предполагает создание зернового портового элеватора мощностью 100 тысяч тонн в Приволжском районе. Он будет отгружать зерновые на экспорт крупнотоннажным водным транспортом. Инвестиции в проект оцениваются в 1,94 миллиарда рублей, на будущем элеваторе готовы трудоустроить 37 жителей района.

По словам первого вице-губернатора - председателя правительства Виктора Кудряшова, сегодня на сопровождении Агентства по привлечению инвестиций Самарской области находится 38 инвестпроектов в стадии реализации, с общим объемом инвестиций более 119 миллиардов рублей. Кроме того, ведется активная работа еще более, чем с 30-ю компаниями, которые планируют инвестировать в экономику региона более 70 миллиардов рублей.

- Мы рассчитываем, что до конца текущего года будет открыто 14 новых крупных производств. Большая их часть уже приступила к работе. При этом только за девять месяцев 2020 года на крупных и средних предприятиях области уже было создано более 7150 новых рабочих мест, - отметил Виктор Кудряшов.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
В Самарской области может появиться новое производство стройматериалов

Как отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, регион становится все более привлекательным для российских и иностранных инвесторов: развиваются инвестиционные площадки и территории опережающего развития, действуют все существующие в РФ специальные налоговые режимы.

-Виден позитивный эффект от проведения целенаправленной инвестиционной политики. В этом году были внесены изменения в региональное законодательство, позволяющие участникам региональных инвестиционных проектов понизить ставку налога на прибыль организаций до 10 процентов, - рассказал министр. - Для инвесторов моногородов появилась возможность сократить затраты на выплаты процентов по инвестиционным кредитам. Кроме того, смягчены критерии для присвоения инвестиционным проектам статуса стратегических, что позволит большему количеству инвесторов арендовать земельные участки, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без торгов или снизить стоимость арендной платы за земельные участки.

Оба проекта были предварительно рассмотрены рабочей группой при Совете по инвестициям, они соответствуют всем необходимым требованиям. По итогам заседания, минэкономразвития региона поручено подготовить меморандумы с описанием мер господдержки и назначением кураторов от профильных министерств.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

Главное сегодня

Путин выступит на саммите "двадцатки"
Мишустин запустил в Дубне ускоритель тяжелых ионов
Алиев объявил о полном завершении конфликта в Нагорном Карабахе
За сутки в России подтверждено 24 318 случаев COVID-19 в 85 регионах
ГИБДД получит новые приборы для выявления нетрезвых водителей
Верховный суд РФ запретил уплотнять должников в единственном жилье
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно