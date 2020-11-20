Жителя Татарстана осудили за попытку подрыва железной дороги

В Нижнекамске вынесли приговор местному жителю, задержанному в 2019 году при закладке взрывного устройства под железнодорожное полотно в Тукаевском районе Татарстана.

Как сообщили в управлении ФСБ по РТ, подсудимый придерживался взглядов запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". В 2018 году он активно начал пропагандировать их среди своих знакомых, пытался вербовать, в том числе и для участия в боевых действиях в Сирии.

Мужчина регулярно тренировался стрелять из огнестрельного оружия, изучал применение взрывчатых и отравляющих веществ. Кроме того, он собирал данные о сотрудниках правоохранительных структур "с целью их возможного похищения, получения интересующей его информации и последующего убийства".

- В июле 2019 года подсудимый спланировал подрыв железнодорожных путей в Тукаевском районе республики, для чего им было выбрано и изучено место предполагаемого теракта, а также изготовлены компоненты взрывного устройства, которые он вместе с соучастником доставил к месту планируемого преступления. Непосредственно перед закладкой взрывного устройства под железнодорожные пути злоумышленник и его соучастник были задержаны сотрудниками спецподразделения управления ФСБ России по Республике Татарстан, - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Дело обвиняемого рассматривалось в Центральном окружном военном суде. Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы в течение полутора лет. Приговор вступил в законную силу.