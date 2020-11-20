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20.11.2020 14:34
Рубрика: Общество

Лучшие педагоги края получили премии и подарки Думы Ставрополья

Текст: Олег Сергеев (Ставропольский край)
В Ставрополе состоялась церемония награждения победителей и призеров краевых этапов Всероссийских конкурсов профессионального мастерства педагогических работников 2020 года: "Учитель года России", "Воспитатель года России", "Воспитать человека", "Сердце отдаю детям", "За нравственный подвиг учителя". Участие в торжественном мероприятии приняли краевые депутаты Людмила Редько и Андрей Юндин.
Фото: Олег Сергеев Фото: Олег Сергеев
Фото: Олег Сергеев

Краевой парламент много лет поддерживает конкурсы профессионального мастерства. В 2010 году была учреждена премия Думы Ставропольского края за вклад в развитие образования и повышение престижа профессии для победителей и призеров краевого этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России", а с 2013 года - для лауреатов конкурса "Воспитатель года России". За эти годы денежные сертификаты и ценные подарки краевой Думы получили 90 педагогов.

Фото: Олег Сергеев
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В 2020 году победителей конкурса "Учитель года - 2020" выбирали в трех номинациях: "Лучший учитель", "Педагогический дебют" и "Шаг в профессию". Кроме основных денежных призов лидеры педагогического мастерства традиционно получили награды регионального парламента.

Лучшим учителем жюри признало преподавателя английского и французского языков средней общеобразовательной школы № 42 с углубленным изучением английского языка города Ставрополя Полину Андриянову. Она получила денежный сертификат, премию Думы Ставропольского края в размере 150 тысяч и символ признания педагогического мастерства - статуэтку хрустального Пеликана. Педагоги, занявшие второе и третье места, также получили денежные премии от Думы - 130 и 120 тысяч рублей соответственно.

В номинации "Педагогический дебют" победу одержала учитель изобразительного искусства и мировой художественной культуры лицея № 8 города Ставрополя имени генерал-майора авиации Голодникова Эвелина Тараненко. Победительнице вручили денежный сертификат, премию Думы края в размере 60 тысяч и статуэтку хрустального Пеликана. Денежные сертификаты, а также ценные подарки от краевого парламента получили и лауреаты номинации конкурса "Шаг в профессию".

Заместитель председателя комитета Думы Ставропольского края по социальной политике и здравоохранению Людмила Редько поздравила призеров с заслуженными наградами.

- Краевые законодатели традиционно уделяют социально значимым конкурсам особое внимание. Сегодня, в достаточно непростое для всей страны время, нужно расставлять приоритеты и вычленять главное. А главное - это люди и те, кто работает с людьми. Нельзя сказать, что представителям других профессий приходится легче, но ответственность за результаты профессиональной деятельности у учителей и врачей несоизмерима. Именно поэтому конкурс "Учитель года" является одним из важнейших конкурсов профессионального мастерства, - подчеркнула она.

"Воспитателем года" на Ставрополье стала музыкальный руководитель Центра развития ребенка - детского сада № 17 города Михайловска Наталья Бахта. Депутат краевого парламента Андрей Юндин и министр образования края Евгений Козюра вручили победительнице денежный сертификат, премию Думы в размере 70 тысяч и символ конкурса - "Жемчужину".

- Дума Ставропольского края поддерживает оба конкурса, но для меня особое значение имеет именно "Воспитатель года". Педагогика - базовая профессия для страны, поэтому поддержка лучших представителей профессии очень важна. Мы ее оказывали в прошлом, будем это делать и в дальнейшем, - сказал Андрей Юндин.

Также на торжественной церемонии были награждены победители конкурсов "Воспитать человека", "Сердце отдаю детям", "За нравственный подвиг учителя".

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Дума Ставропольского края

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