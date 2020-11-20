На фестивале Arctic open в Архангельске откроется уличный кинотеатр

Международный кинофестиваль арктических стран "Arctic open" представил программу 2020 года и анонсировал открытие Арктического зимнего уличного кинотеатра.

Как сообщили организаторы, в программу фестиваля вошли 24 полнометражных игровых, анимационных и документальных фильма. Зрителям представят картины, созданные в России, Швеции, Дании и Канаде. Будут показаны одиннадцать премьер 2020 года для всех возрастных категорий.

В их числе - новая полнометражная анимационно-документальная работа Андрея Хржановского "Нос, или Заговор "не таких", посвященная новаторам в искусстве. В этом году фильм получил главный приз на фестивале во французском Анси, который называют "анимационными Каннами". На архангельском киносмотре покажут ретроспективу работ режиссера.

Якутское кино - постоянный участник Arctic open - будет представлено картинами "Пугало" и "Надо мною солнце не садится". Их режиссеры Дмитрий Давыдов и Любовь Борисова приедут в Архангельск на встречу со зрителями.

Документальный фильм Милы Кудряшовой "Мой личный дракон" рассказывает об ученых и арктических динозаврах, соединяя науку с мифологией.

В фестивальную программу также вошел фильм о знаменитой Грете Тумберг, который так и называется: "Я, Грета". Шведский режиссер Нэйтан Гроссман осветил путь юной экоактивистки от участия в первых забастовках до мировой известности.

Кроме того, зрители Arctic open увидят датскую картину "Открывая заново" об эксперименте в школе Копенгагена, ученики которой создают свой идеальный мир в заброшенном уголке города, работу архангельских документалистов "Лешукония. Ускользающая красота" об экспедиции в первозданную тайгу и другие фильмы.

При поддержке посольства Канады будет представлена кинопрограмма этой страны. Известный канадский режиссер Гай Мэддин покажет небольшую ретроспективу своих работ, и в том числе фильм "Архангел" 1990 года, в котором идет речь об Архангельске. После показов режиссер даст мастер-класс в режиме онлайн.

- Поиск новой реальности и соединение несоединимого - так можно обозначить тематику программы этого года, - отмечает программный директор Arctic open Анжелика Долинина. - Это касается как тем, которые поднимают авторы и режиссеры, так и эклектики форматов, стилей и жанров кинокартин.

Фестиваль Arctic open 2020 пройдет с 4 по 6 декабря при соблюдении санитарно-эпидемиологических ограничений на площадках в Архангельске и Северодвинске. Для закаленных зрителей впервые в истории фестиваля откроется Арктический уличный кинотеатр в Петровском парке Архангельска. Там покажут короткометражные фильмы, снятые победителями молодежной творческой лаборатории в Кенозерье за одну неделю, документальную работу "Бухта Тихая" о самом северном музее в мире и другие картины.

Пандемия не позволила зарубежным режиссерам приехать на фестиваль, но они поучаствуют в нем в онлайн-формате. Многие российские авторы лично представят свои работы. Режиссеры Андрей Хржановский и Иван Вырыпаев (на фестивале будут показаны его премьера-2020 UFO и фильм 2015 года "Спасение") пообщаются со зрителями в прямом эфире.

Вход на фестивальные площадки будет бесплатным, но для просмотра каждого фильма необходимо зарегистрироваться на сайте Arctic open. Согласно действующим в регионе ограничениям, залы должны заполняться не более, чем на 50 процентов.

Полная программа фестиваля доступна на его сайте. "Российская газета" по традиции является информационным партнером Arctic open.