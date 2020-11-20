Под Псковом аферистки под видом волонтеров обобрали пенсионерку

В городе Печоры Псковской области обманули пенсионерку. В дом к пожилой женщине пришли две дамы, представились волонтерами и украли все ее деньги, сообщает УМВД по Псковской области.

В частности, посетительницы заявили, что желают помочь пожилой женщине по хозяйству. И пока одна из дам разговаривала с пенсионеркой, выспрашивала, какая помощь ей нужна, вторая обшарила шкаф и вынесла оттуда 807 тысяч рублей.

Пропажу денег пострадавшая обнаружила только после ухода "волонтеров".

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, пытаются установить личности посетительниц. Это сложно, пенсионерка плохо видит, слышит и она не смогла передать приметы аферисток.

Стоит отметить, что волонтеры не ходят по домам сами по себе. Во всех регионах волонтерская помощь так или иначе координируется общественными организациями. Как правило, чтобы пожилой человек мог получать помощь, ему нужно обратиться в эту организацию, рассказать о том, какая помощь ему нужна и лишь затем к нему придут добровольные помощники. Даже в этом случае в общественных организациях рекомендуют звонить в штаб и уточнять, действительно ли у них есть такой волонтер.