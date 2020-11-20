Новости

Власти Москвы одобрили выплаты для технологического бизнеса на 875 млн рублей 15:01
В ГД внесен проект о повышении штрафов за нарушения при агитации 14:55
Названы российские города с самым высоким риском заражения COVID 14:51
В Сети проявились кадры из сериала про первую супергероиню-мусульманку 14:32
Путин пообещал патриарху помочь с реставрацией Александро-Невской лавры 14:23
Вышел русский трейлер триллера с Брайаном Крэнстоном "Ваша честь" 14:12
Путин направил соболезнования в связи со смертью Патриарха Сербского 13:55
Мантуров: Металлурги подключились к производству медицинского кислорода 13:53
Пашинян отправил в отставку министра обороны Армении 13:46
Минобрнауки: Вузы России автономны в праве определения платы за образование 13:36
МЧС Москвы предупредило об ухудшении погоды 13:14
В Большом театре Минска состоится премьера оперы "Фауст" 13:14
Песков заявил о внимании Путина к регионам 13:10
В Кремле поддержали Бастрыкина о наказании за осквернение памяти героев 13:10
Петербуржцу предъявили обвинение в убийстве мужчины из-за маски 12:57
Власти Нью-Йорка намерены вновь ввести жесткие санитарные ограничения из-за COVID-19 12:50
Фигуристка Анна Щербакова снялась с этапа Гран-при в Москве 12:40
Куба вводит сбор на ПЦР-тест и устанавливает карантин для туристов 12:39
Мишустин запустил в Дубне ускоритель тяжелых ионов 12:38
Режиссер "Соника в кино" снимет игровой ремейк "Розовой пантеры" 12:33
Актриса Елена Ксенофонтова госпитализирована в тяжелом состоянии 12:25
В Петербурге автоволонтеры будут возить по вызовам участковых врачей 12:20
Вышел тизер второго сезона сериала "Бэтвумен" 12:12
Nvidia прогнозирует дефицит видеокарт GeForce RTX 30 и в следующем году 12:11
Алиев объявил о полном завершении конфликта в Нагорном Карабахе 12:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
20.11.2020 14:23
Рубрика: Власть

Путин пообещал патриарху помочь с реставрацией Александро-Невской лавры

Текст: Кира Латухина

Президент РФ Владимир Путин обещал изучить в деталях просьбу патриарха о развитии Санкт-Петербургской духовной академии и ремонте Александро-Невской лавры.
Почему для нас сегодня важен Александр Невский

В 2021 году исполняется 800 лет со дня рождения Александра Невского. "Это, конечно, особая дата в истории нашего народа, потому что Александр Невский решающую роль сыграл в спасении России в то время, когда решалась ее судьба", - заметил на встрече с главой государства предстоятель РПЦ.

"Россия была атакована и с Востока, и с Запада. Мудрость Александра Невского заключалась в том, что он разобрался в мотивах тех, кто вступил на территорию Руси. Те, кто шел с Востока, интересовались нашими желудками и карманами, а те, кто шел с Запада, интересовались нашим разумом и нашим сердцем", - продолжил Патриарх. - Сопротивляясь западному вторжению ливонских рыцарей, Александр Невский одновременно проявлял очень большую дипломатическую гибкость для развития отношений с восточными завоевателями и практически оградил Россию от опаснейших нашествий с Востока".

Патриарх попросил обратить внимание на состояние Александро-Невской лавры, где давно не было ремонтов. "В том числе в непростом состоянии находится и Санкт-Петербургская духовная академия, которая мне очень близка, потому что десять лет я был ректором", - сообщил он.

В Твери открылась выставка "Александр Невский. 800 лет с Россией"

Предстоятель РПЦ решил поделиться соображениями, в первую очередь касающимися развития Санкт-Петербургской духовной академии "как очень значительного центра, интеллектуального центра Русской православной церкви". "Надеюсь получить вашу поддержку на пути дальнейшего развития этого образовательного и духовного центра нашей церкви", - сказал он.

"Ваше Святейшество, мы сейчас посмотрим это, внимательно все изучим, поговорим о деталях", - пообещал Путин.

В регионах Власть Работа власти Госуправление Общество Религия Президент Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин выступит на саммите "двадцатки"
ФСБ опубликовала кадры задержания обвиняемого в госизмене сотрудника оборонки
Мишустин запустил в Дубне ускоритель тяжелых ионов
За сутки в России подтверждено 24 318 случаев COVID-19 в 85 регионах
Пашинян отправил в отставку министра обороны Армении
Верховный суд РФ запретил уплотнять должников в единственном жилье
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно