Путин пообещал патриарху помочь с реставрацией Александро-Невской лавры

Президент РФ Владимир Путин обещал изучить в деталях просьбу патриарха о развитии Санкт-Петербургской духовной академии и ремонте Александро-Невской лавры.

В 2021 году исполняется 800 лет со дня рождения Александра Невского. "Это, конечно, особая дата в истории нашего народа, потому что Александр Невский решающую роль сыграл в спасении России в то время, когда решалась ее судьба", - заметил на встрече с главой государства предстоятель РПЦ.

"Россия была атакована и с Востока, и с Запада. Мудрость Александра Невского заключалась в том, что он разобрался в мотивах тех, кто вступил на территорию Руси. Те, кто шел с Востока, интересовались нашими желудками и карманами, а те, кто шел с Запада, интересовались нашим разумом и нашим сердцем", - продолжил Патриарх. - Сопротивляясь западному вторжению ливонских рыцарей, Александр Невский одновременно проявлял очень большую дипломатическую гибкость для развития отношений с восточными завоевателями и практически оградил Россию от опаснейших нашествий с Востока".

Патриарх попросил обратить внимание на состояние Александро-Невской лавры, где давно не было ремонтов. "В том числе в непростом состоянии находится и Санкт-Петербургская духовная академия, которая мне очень близка, потому что десять лет я был ректором", - сообщил он.

Предстоятель РПЦ решил поделиться соображениями, в первую очередь касающимися развития Санкт-Петербургской духовной академии "как очень значительного центра, интеллектуального центра Русской православной церкви". "Надеюсь получить вашу поддержку на пути дальнейшего развития этого образовательного и духовного центра нашей церкви", - сказал он.

"Ваше Святейшество, мы сейчас посмотрим это, внимательно все изучим, поговорим о деталях", - пообещал Путин.