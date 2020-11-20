Рыбакам предложили разрешить потрошить рыбу

В Государственную Думу внесен законопроект, разрешающий рыбакам потрошить и обезглавливать на борту судов рыбу, выловленную по прибрежной квоте. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

Напомним, существующая редакция федерального закона "О рыболовстве" не предусматривает возможности какой-либо обработки улова на судах прибрежного промысла.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, на которых возложен контроль соблюдения рыбаками морского законодательства, трактуют закон "О рыболовстве" буквально. Обработку уловов на судах они считают незаконным производством рыбопродукции. На рыбаков, ведущих обработку улова на судах, пограничники составляют акты о нарушениях, грозящие крупными штрафами.

В свою очередь, рыбаки поясняют, что в Северном бассейне прибрежные рейсы могут длиться по несколько суток, в то время как без первичной обработки рыба-сырец способна храниться не более 2-5 часов. По словам председателя комитета по ветеринарии Мурманской области Алексея Касаткина, непотрошенная рыба становится отличной питательной средой для размножения вредоносных микроорганизмов и гарантированно не пройдет ветеринарно-санитарную экспертизу. Это противоречие приводит к тому, что занятие прибрежным промыслом теряет всякий смысл.

Новый законопроект четко прописывает право рыбаков-прибрежников на первичную обработку улова и доставку на берег потрошеной, обескровленной и обезглавленной охлажденной рыбы и рыбных голов.

При этом, согласно текущим поправкам, с 1 июля 2022 года обезглавливать рыбу прибрежникам будет вновь запрещено. По словам инициаторов законопроекта, чтобы бессрочно закрепить за рыбаками право на этот вид обработки улова, понадобится "ряд консультаций с профильными ведомствами".