Спектакль Театра кукол Карелии номинировали на премию "Золотая маска"

Спектакль Театра кукол Карелии "О рыбаке и рыбке" выдвинут на высшую национальную театральную премию "Золотая маска". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства культуры республики.

Спектакль выдвинут сразу на четыре номинации, предусмотренные для театров кукол: лучший спектакль, работа режиссера - Яна Тумина, работа художника - Кира Камалидинова и Анис Кронидова, работа актера - заслуженная артистка Карелии Марина Збуржинская, исполнительница роли Старухи.

Премьера "О рыбаке и рыбке" состоялась 24 ноября 2019 года. И сразу спектакль стал событием российского масштаба. Уже в нынешнем сезоне постановка была отмечена театральными наградами, а также удостоена премии правительства РФ, как лучший спектакль по русской классике.

Театр кукол постоянно выдвигают на "Золотую маску". Лауреатами стали спектакли "Золоченые лбы", была отмечена работа заслуженной артистки России Любови Бирюковой и "Железо" - работа художника Виктора Антонова.