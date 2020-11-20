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20.11.2020 14:43
Рубрика: Общество

Ученые выяснили, что ламинария повышает иммунитет при болезнях легких

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)
В Архангельске проходят XLIX Ломоносовские чтения, приуроченные к дню рождения самого знаменитого помора - Михаила Ломоносова. Именины великого земляка в Архангельской области принято отмечать, как свои собственные: ежегодно в этот праздничный день северянам вручаются премии за наиболее заметные исследовательские работы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В списке лауреатов 2020 года - коллектив ученых Института физиологии природных адаптаций Федерального центра комплексного изучения Арктики, а также ведущие ученые Уральского отделения РАН.

Фото: Марина Ледяева/РГ
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Их работа посвящена тому, как повысить иммунитет у жителей Арктики, в частности, сделать более эффективным лечение хронических воспалительных процессов дыхательных путей, к которым северяне предрасположены с детских лет. Это многолетний труд, но именно сегодня он приобретает особое значение: по словам ученых, когда появляются новые вирусы, с которыми организм не знаком, адаптироваться к ним еще сложнее:

- Наша работа направлена на изучение "провалов" в иммунитете, - рассказала "РГ" Вероника Патракеева, ведущий научный сотрудник института физиологии природных адаптаций. - Мы учитывали также то, что на Севере в принципе большая нагрузка на иммунитет, и он снижен в силу природных факторов. К примеру, особенностей фотопериодизма - полярной ночи, полярного дня. Кстати, наиболее критичны для организма именно переходы к ним: особенно осенью во время полярных "сумерек".

Как рассказала "РГ" старший научный сотрудник института Светлана Балашова, по результатам исследования разработан патент по способу оценки и лечения хронической болезни легких. Речь, в частности, идет о схемах иммунокоррекции с использованием препаратов из водорослей (в первую очередь, ламинарии), "подстегивающих" неработающие звенья иммунитета.

Ученые подтвердили, что именно растительные препараты наиболее мягко и естественно воздействуют на иммунную систему человека. Но также предупредили: "Иммунокоррекция проводится не за месяц и не за два, она может длиться годами. Это не быстрый процесс и нельзя рассчитывать на сиюминутный эффект".

В списке лауреатов Ломоносовской премии 2020 года - авторский коллектив сотрудников Архангельского ЦБК, издавшего историко-литературный двухтомник АЦБК "Рождение гиганта. 1934-1940" и "Время подвига. 1941-1945". Премии также получили коллектив Северного машиностроительного предприятия, внедривший новые цифровые технологии, и центр арктических нефтегазовых лабораторных исследований САФУ, разработавший инновации в нефтедобыче.

Фото: iStock
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Награды лауреатам вручил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Он отметил, что, несмотря на непростые условия, научная программа Ломоносовских чтений состоялись:

- Среди важнейших событий - открытие памятника академику Николаю Лаверову и специализированного научно-лабораторного корпуса Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики. Все эти события выводят Архангельскую область в авангард научного обеспечения деятельности в Арктической зоне нашей страны.

Тем временем глава Архангельска Дмитрий Морев вручил Ломоносовские премии молодым ученым Северного медуниверситета, а также института геодинамики и геологии федерального центра изучения Арктики. Их работы посвящены исследованиям радионуклидов в природной среде региона и ранней диагностике нарушений походки у женщин пожилого возраста, в том числе, при болезни Паркинсона. По словам мэра, результаты уже находят практическое применение в Архангельске.

Справка "РГ"

Четыре Ломоносовские премии по 100 тысяч рублей учреждены правительством Архангельской области и Ломоносовским фондом, еще две премии - молодым ученым - администрацией столицы Поморья.

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