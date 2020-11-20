В Гатчине начался кинофестиваль "Литература и кино"

В Гатчине Ленинградской области открылся XXVI российский кинофестиваль "Литература и кино", перенесенный из-за пандемии на ноябрь с апреля.

Необычный формат выбрали организаторы для его проведения: онлайн, но члены жюри приехали в Гатчину, будут смотреть фильмы конкурсной программы в большом зале кинотеатра "Победа". Без зрителей. Остальным кинопоказы и творческие встречи с актерами можно будет смотреть в сети Интернет и на телевидении.

Ведущими торжественного открытия киносмотра стали артисты театра и кино Ксения Алферова и Егор Бероев. Церемонию посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вспомнили, каким богатым оказался 2020 год и на юбилеи выдающихся литераторов и кинематографистов: 140 лет со дня рождения Александра Грина, 150 - Александра Куприна и Ивана Бунина,100 - Тонино Гуэрры, 80 - Иосифа Бродского...

Ирина Алферова пригласила зрителей посетить ее недавнюю премьеру - спектакль "Толстого нет" в московском театре "Школа современной пьесы": "Это несколько дней из жизни семьи Льва Николаевича Толстого. У меня замечательная роль жены Толстого Софьи Андреевны, трагические женские монологи..." А дочь Ирины Ивановны Ксения Алферова заметила: "Я не помню маму без книги. Всегда в свободное время она читает".

Затем представили членов жюри: это председатель Союза писателей Санкт-Петербурга

Валерий Попов, композитор Ольга Петрова, заслуженная артистка России Галина Бокашевская, кинооператор-режиссер Ирина Уральская, возглавила команду режиссер,

художник-аниматор Ирина Евтеева. По традиции на фестивале работает еще одно жюри - читательское, в его составе - библиотекари Гатчинского района и председатель - поэт, переводчик, литературовед Виктор Куллэ.

- Каждый год мы видим в Гатчине новые работы кинематографистов С 1995 года я с этим фестивалем, он стал родным и интересным, - отметила Ирина Евтеева.

Валерий Попов пожелал всем членам жюри на предстоящие дни "высокого искусства и нормальной температуры".

Конкурсная программа кинофестиваля включает 7 игровых и 12 неигровых картин, снятых в 2019-2020 годах. Это экранизации и документальные киноленты о писателях и их литературно-художественной жизни. Особенность этого киносезона в том, что большая часть работ посвящена современным писателям и музыкантам в их повседневной жизни: Ираклию Квирикадзе, Юрию Кублановскому, Владимиру Сорокину, Юрию Шевчуку,

Вячеславу Бутусову и группе "Наутилус Помпилиус". Режиссеры игрового кино в своих работах радикально переосмыслили классику. Например, в программе "Анна Каренина. Интимный дневник" Юрия Грымова, "Конец сезона" Константина Худякова, "Гроза" Григория Константинопольского.

Итоги кинофестиваля подведут 25 ноября.

Тем временем

В фойе кинотеатра "Победа" фестиваль открыл две выставки. Одна - "Мадемуазель О" - посвящена писателю Владимиру Набокову, подготовили ее сотрудники Музея-усадьбы "Рождествено". Вторая - "Тонино. И корабль плывет", эскизы режиссера Александра Бруньковского к кинопроекту "Расцветшая зима" по прозе Тонино Гуэрры.