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20.11.2020 18:04
Рубрика: Происшествия

В Калининграде задержали лжеволонтера за кражу денег у пенсионеров

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)

В Калининграде полиция задержала 20-летнего жителя Ярославской области, который представлялся волонтером и похищал деньги у пенсионеров через мобильный банк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

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В полицию обратилась 64-летняя пенсионерка из Калининграда, с карты которой пропали восемь тысяч рублей. Как выяснили полицейские, накануне к пожилой женщине зашел "волонтер". Молодой человек сказал, что ошибся адресом. Он попросил телефон, якобы чтобы связаться с руководством волонтерской организации.

С телефона пенсионерки "волонтер" отправил специальное смс-сообщение, инициировавшее денежный перевод. Восемь тысяч рублей получил двоюродный брат злоумышленника, который затем перевел деньги на счет задержанного. По версии правоохранителей, брат не знал, что "волонтер" завладел деньгами обманом.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража". Следователи не исключают, что от действий жителя Ярославской области могли пострадать и другие калининградцы. Подозреваемый находится под стражей.

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