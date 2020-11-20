В Петербурге автоволонтеры будут возить по вызовам участковых врачей

В Петербурге волонтеры на личных автомобилях будут возить по вызовам участковых врачей. К городской акции "Подвези врача" присоединились уже 25 активистов, сообщает администрация Петербурга.

Автоволонтеры помогают медработникам в Красногвардейском, Пушкинском и Московском районах Северной столицы.

Сейчас число вызовов на дом значительно возросло. И хотя пациенты живут не так уж и далеко от поликлиник, обойти всех пешком врачам физически сложно.

После каждой поездки машины автоволонтеров дезинфицируют. Сами врачи и автоволонтеры во время поездок используют средства индивидуальной защиты.