В Петербурге пассажира автобуса зарезали за просьбу надеть маску

В Петербурге на автобусной остановке на Индустриальном проспекте обнаружено тело мужчины. Выяснилось, что его убили за то, что он попросил пассажиров автобуса надеть маску, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Погибший - это замдиректора одного из научных центров. В вечер убийства он ехал домой на маршрутном автобусе с корпоратива. В салоне он повздорил с двумя пассажирами, мужчиной и женщиной, они были без масок. И замдиректора попросил их использовать средства индивидуальной защиты в общественном транспорте.

Спор быстро перешел на личности, и все трое пассажиров вышли из маршрутки.

А далее, по версии следствия, мужчина без маски убил оппонента. Сейчас подозреваемый задержан. Известно, что ему 40 лет, родом он из Оренбургской области, ранее имел проблемы с законом из-за торговли наркотиками.