В школе Архангельска потолок обрушился на учеников во время урока

В средней школе №22 города Архангельска во время урока географии обрушилась часть потолка. Двое учеников 10 класса получили травмы.

Как сообщила администрация города, в школе сейчас идет капитальный ремонт кровли и в классе на последнем - четвертом - этаже упали плитки подвесного потолка. Они задели двоих учеников, которых директор школы сразу отвезла в "травму". Мальчик получил незначительный ушиб, у девочки небольшая царапина.

Школа №22 построена в 1936 году и входит в число самых старых в Архангельске.

- Возможно, причиной обрушения части подвесного потолка на четвертом этаже здания стали ремонтные работы на крыше, - предположил глава Архангельска Дмитрий Морев. - Отсыревший кусок штукатурки отпал и повредил подвесной потолок, который обрушился во время учебного процесса. Пострадали двое подростков, угрозы их жизни и здоровью нет. Сейчас четвертый этаж школы закрыт до проведения всех экспертиз. Учебный процесс с первого по третий этаж, по мнению экспертов, проводить безопасно.

Специалисты считают, что к обрушению могло привести передвижение рабочих по деревянному потолочному перекрытию. Ходить можно только по доскам, проложенным по балкам, но их уложили не везде. По перекрытию перемещаться нельзя, поскольку это может вызвать вибрацию.

- Необходимо дать оценку организации ремонтных работ. Есть вопросы и к руководству школы: уроки в кабинетах на четвертом этаже не должны были проводить, - отметил первый заместитель губернатора Архангельской области Ваге Петросян.

Директора 22-й школы отстранили от исполнения обязанностей до выяснения всех обстоятельств ЧП.

По словам заместителя председателя правительства региона Ивана Дементьева, необходимо провести проверку во всех образовательных учреждениях, где сейчас идет ремонт. Работы не всегда удается выполнить летом, и важно их закончить, но с жестким соблюдением требований безопасности.

Что касается школы №22, срок контракта на ремонтные работы с подрядчиком истек 16 ноября, и непонятно, почему ремонт продолжался.

Директор городского департамента образования Нина Филимонова сообщила, что будет проведена экспертиза подвесных потолков во всех образовательных учреждениях города. Департамент также проведет служебное расследование по факту ЧП, виновные будут наказаны.

Проверки по факту ЧП начали следственный комитет и прокуратура региона. Правоохранители выяснят причины случившегося, а также оценят соблюдение в школе требований безопасности, ее подготовку к учебному году и способность оказать медицинскую помощь ученикам.