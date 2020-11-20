В Великом Новгороде нашли бесхозную "умную" остановку

В Великом Новгороде "умная остановка" на улице Чудинцева оказалась бесхозной. Сейчас мэрия пытается установить ее хозяина или взять на баланс.

Стоит отметить, что к качеству остановки у городских властей претензий нет. Павильон на улице Чудинцева поставили чуть больше года назад, он отвечает всем современным требованиям и защищает новгородцев от дождя и снега.

Правда, проблема в том, что компания, которая ее установила, официально ее городу не передала и на свой баланс тоже не поставила.

Сейчас, как сообщают в администрации Великого Новгорода, владельца остановки ищут с помощью объявлений.

Стоит отметить, что в этом году городские власти уже выявили два бесхозных остановочных павильона: один на улице Советской Армии, второй - на Сырковском шоссе.

Вопрос с собственностью остановок не так прост. Например, некоторое время назад на баланс города были переданы два павильона, которые установил за свой счет один из банков. Если бы эти объекты остались в его собственности, то банк должен был бы сам нанимать дворников, обеспечивать вывоз мусора из урн рядом с павильоном.

Соответственно, за "умной" остановкой на Чудинцева городские власти смотреть пока не имеют право. Тем не менее, в администрации города рассчитывают, что собственники или объявится сам или же объект передадут на баланс местных властей через суд.