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20.11.2020 11:40
Рубрика: Общество

В Воркуте занятия в школах отменили из-за ветра

Текст: Вера Черенева (Республика Коми)

В Воркуте для учеников с первого по восьмой классы отменены занятия в школах. Как сообщают в городском управлении по делам ГО и ЧС, причиной стал штормовой ветер.

Фото: Пресс-служба администрации Сыктывкара
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В ведомстве отмечают, что в течение дня порывы ветра могут достигать 23-28 метров в секунду, ожидается метель. В Воркуте сейчас относительно не холодно, температура воздуха составляет 3 градуса ниже нуля.

Но в Воркуте главная климатическая сложность - это даже не холод, а именно ветер. Многие горожане помнят, как 8-9 февраля 1990 года в городе в пурге погибли не менее десяти человек, также в больницу были доставлены люди с обморожениями.

Тогда порывы ветра достигали 50 метров в секунду.

При сильном ветре в Воркуте традиционно вводят актированные дни для детей, для них стихия несет наибольшую опасность.

В связи с усилением ветра спасатели попросили горожан быть осторожными на улицах, а водителей призвали соблюдать скоростной режим. В непогоду риск потерять управление транспортным средством резко увеличивается.

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