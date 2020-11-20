В Воркуте занятия в школах отменили из-за ветра

В Воркуте для учеников с первого по восьмой классы отменены занятия в школах. Как сообщают в городском управлении по делам ГО и ЧС, причиной стал штормовой ветер.

В ведомстве отмечают, что в течение дня порывы ветра могут достигать 23-28 метров в секунду, ожидается метель. В Воркуте сейчас относительно не холодно, температура воздуха составляет 3 градуса ниже нуля.

Но в Воркуте главная климатическая сложность - это даже не холод, а именно ветер. Многие горожане помнят, как 8-9 февраля 1990 года в городе в пурге погибли не менее десяти человек, также в больницу были доставлены люди с обморожениями.

Тогда порывы ветра достигали 50 метров в секунду.

При сильном ветре в Воркуте традиционно вводят актированные дни для детей, для них стихия несет наибольшую опасность.

В связи с усилением ветра спасатели попросили горожан быть осторожными на улицах, а водителей призвали соблюдать скоростной режим. В непогоду риск потерять управление транспортным средством резко увеличивается.