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20.11.2020 14:42
Рубрика: Власть

Адыгея удостоена диплома Правительства РФ за реализацию нацпроекта

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Сегодня в режиме видеоселектора заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин провел совещание по итогам реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году и задачам на будущий год в рамках Транспортной недели - 2020.
Фото: Пресс-служба главы РА Фото: Пресс-служба главы РА
Фото: Пресс-служба главы РА

В работе совещания принял участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в своем выступлении подчеркнул, что достижение общенациональных целей должно стать основой работы на ближайшие годы.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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"Развитие инфраструктуры, в том числе и автомобильных дорог, - одно из важнейших условий достижения наших целей. Задачи очень важные, так как результат ощутим для каждого гражданина. Несмотря на распространение коронавирусной инфекции, дорожная сфера не только не сбавила темпы, но и превзошла запланированные результаты", - подчеркнул Марат Хуснуллин.

Отдельное внимание глав регионов было обращено на необходимость поддержки на местах Всероссийской онлайн-олимпиады "Безопасные дороги" для школьников, проводимой в ноябре в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 

В завершение мероприятия были названы лучшие субъекты Российской Федерации в дорожной сфере по итогам года. Региональной проектной команде Адыгеи в номинации "За достижение наилучших показателей проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" вручен диплом Правительства РФ и символическая статуэтка. Награда была передана заместителю премьер-министра РА - официальному представителю Адыгеи при президенте РФ Мурату Тхакушинову.  

По словам властей региона, одним из значимых проектов, который реализуется в республике, является строительство автодороги в обход Майкопа общей протяженностью 27 километров. В рамках первой очереди, введенной в 2009 году, проложено около 9 километров. Протяженность второй очереди с тремя мостовыми сооружениями составляет 10,4 километра, третьей - 7,5. Среди масштабных проектов также возведение транспортной развязки на автодороге Энем - Новобжегокай в Тахтамукайском районе, а также строительство участка автодороги Черниговская - Дагомыс в Майкопском районе протяженностью 10,3 километра.

"В 2020 году Адыгея завершила 49 дорожных объектов, на которых освоено свыше 485 миллионов рублей. В текущем году для ускорения реализации мероприятий в городских агломерациях и приведения в нормативное состояние автодорог межмуниципального значения и улично-дорожной сети распоряжением Правительства России выделено 50 процентов средств, предусмотренных на 2021 год. За счет такого финансирования с опережением будет отремонтировано 10 участков автодорог протяженностью более 17 километров", - подчеркнул глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Особое внимание в регионе уделяется развитию транспортной инфраструктуры на селе в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". В этом году на реализацию этого направления было предусмотрено 212 миллионов рублей на строительство и реконструкцию автодорог в сельской местности.

Наряду с этим в рамках регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" с 2020 по 2024 год планируется установить около 100 новых комплексов фото- и видеофиксации.  

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