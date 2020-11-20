Астрахань представила на "Транспортной неделе" каспийские проекты

Новости

Названа причина смерти митрополита Феофана 12:02
СМИ: Трамп намерен переманить на свою сторону часть выборщиков 11:50
Главой "Российского экологического оператора" стал Денис Буцаев 11:30
Россия и Китай снимут продолжение сериала "Лучше, чем люди" 11:26
Азербайджанские военные вошли в Агдамский район Нагорного Карабаха 11:21
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения 11:21
Стала известна дата прощания с Народным художником Сергеем Бархиным 11:01
В Якутии число погибших от отравления антисептиком возросло до пяти 10:56
Находящегося в розыске за убийство мужчину задержали в Москве 10:54
В горах Сочи можно будет сдать экспресс-анализы на COVID-19 10:32
Стало известно, когда Москву завалит снегом 10:13
В Сеуле началась третья волна коронавируса 10:12
Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения 10:07
Житель Брянска получил 13 лет за попытку продать военные секреты ЦРУ 10:07
Кабмин выделит 4,2 млрд рублей на поддержку киноиндустрии 10:00
В Петербурге пассажира автобуса зарезали за просьбу надеть маску 09:58
Столичных водителей призвали сменить резину после смертельного ДТП 09:57
Минобороны России получило заказанные на 2020 год вертолеты Ка-52 09:55
Умер заслуженный художник России Равиль Исмагилов 09:17
На Камчатке 56-летняя женщина украла самокат у шестиклассника 09:07
Оперштаб: Еще 5836 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:06
Главу МВД Великобритании заподозрили в травле подчиненных 08:40
Врач объяснил, нехватка чего провоцирует быстрое старение 08:07
В пятницу в столице России сохранятся снег и сильный ветер 08:01
В Якутии завели дело после смерти трех человек от антисептика 07:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
20.11.2020 11:24

Астрахань представила на "Транспортной неделе" каспийские проекты

Текст: Наталья Коротченко
Создание в Астраханской области Каспийского кластера, который объединит портовую особую экономическую зону и ОЭЗ "Лотос" и станет частью маршрута международного транспортного коридора "Север - Юг", обсуждается на "Транспортной неделе-2020" в Москве с участием членов российского правительства и руководителей крупнейших компаний. Астраханскую область представляет губернатор Игорь Бабушкин.
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Как сообщает пресс-служба главы региона, на формирование Каспийского кластера выделяется 3 млрд рублей до 2023 года и 7,5 млрд рублей - в последующие годы. Кластер будет выполнять функции грузовой базы транскаспийского коридора "Север - Юг". Уже пять российских и иностранных компаний представили заявки для размещения в создаваемой в рамках кластера портовой экономической зоне в качестве якорных резидентов. Они готовы инвестировать 20 млрд рублей в развитие инфраструктуры каспийского морского порта Оля и 15 млрд рублей в строительство контейнерного терминала.

По информации одного из инвесторов проекта, гендиректора ООО "ПЛК "Каспий" Олега Савченко, первая очередь терминала будет построена за два года. Он примет грузы, которые идут через Астрахань по Каспию из Индии и стран Средней Азии в другие российские регионы, а также в государства Европы. В настоящее время компания готовит проект строительства в порту Оля грузового терминала и двух причалов с оснащением их современной перегрузочной техникой.

Фото: Максим Коротченко/РГ
Астраханская область приступает к первому этапу создания портовой ОЭЗ

В ходе встречи в рамках "Транспортной недели" губернатора Астраханской области и помощника Президента России Игоря Левитина рассмотрен вопрос расширения и дноуглубления Волго-Каспийского морского судоходного канала, чтобы увеличить грузооборот портовой зоны на 8 млн тонн. В частности, необходимо обеспечить глубину канала для проходной осадки судов до 4,5 метров, а также возвести дамбы в морской части, что снизит ежегодные затраты на дноуглубление.

Кроме этого, эффективной работе транспортного коридора "Север-Юг" будет способствовать строительство вокруг Астрахани двух обходов: Восточного и Северного - с мостом через Волгу, что позволит освободить городские улицы от транзитных большегрузов и соединить трассу Р-22 "Каспий" и европейский маршрут Е-40. Это в два раза сократит волжский участок коридора.

В рамках проекта в Астрахани также построят Международный центр подготовки плавсостава с собственной набережной для стоянки судов. Проект, стоимостью 500 млн рублей, поддержан Министерством транспорта РФ.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астраханская область

Главное сегодня

Главой "Российского экологического оператора" стал Денис Буцаев
В Нагорном Карабахе наладили сообщение с удаленными населенными пунктами
ГИБДД получит новые приборы для выявления нетрезвых водителей
ВОЗ рекомендовала не использовать ремдесивир для лечения COVID-19
Житель Брянска получил 13 лет за попытку продать военные секреты ЦРУ