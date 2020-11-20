Астрахань представила на "Транспортной неделе" каспийские проекты

Создание в Астраханской области Каспийского кластера, который объединит портовую особую экономическую зону и ОЭЗ "Лотос" и станет частью маршрута международного транспортного коридора "Север - Юг", обсуждается на "Транспортной неделе-2020" в Москве с участием членов российского правительства и руководителей крупнейших компаний. Астраханскую область представляет губернатор Игорь Бабушкин.

Как сообщает пресс-служба главы региона, на формирование Каспийского кластера выделяется 3 млрд рублей до 2023 года и 7,5 млрд рублей - в последующие годы. Кластер будет выполнять функции грузовой базы транскаспийского коридора "Север - Юг". Уже пять российских и иностранных компаний представили заявки для размещения в создаваемой в рамках кластера портовой экономической зоне в качестве якорных резидентов. Они готовы инвестировать 20 млрд рублей в развитие инфраструктуры каспийского морского порта Оля и 15 млрд рублей в строительство контейнерного терминала.

По информации одного из инвесторов проекта, гендиректора ООО "ПЛК "Каспий" Олега Савченко, первая очередь терминала будет построена за два года. Он примет грузы, которые идут через Астрахань по Каспию из Индии и стран Средней Азии в другие российские регионы, а также в государства Европы. В настоящее время компания готовит проект строительства в порту Оля грузового терминала и двух причалов с оснащением их современной перегрузочной техникой.

В ходе встречи в рамках "Транспортной недели" губернатора Астраханской области и помощника Президента России Игоря Левитина рассмотрен вопрос расширения и дноуглубления Волго-Каспийского морского судоходного канала, чтобы увеличить грузооборот портовой зоны на 8 млн тонн. В частности, необходимо обеспечить глубину канала для проходной осадки судов до 4,5 метров, а также возвести дамбы в морской части, что снизит ежегодные затраты на дноуглубление.

Кроме этого, эффективной работе транспортного коридора "Север-Юг" будет способствовать строительство вокруг Астрахани двух обходов: Восточного и Северного - с мостом через Волгу, что позволит освободить городские улицы от транзитных большегрузов и соединить трассу Р-22 "Каспий" и европейский маршрут Е-40. Это в два раза сократит волжский участок коридора.

В рамках проекта в Астрахани также построят Международный центр подготовки плавсостава с собственной набережной для стоянки судов. Проект, стоимостью 500 млн рублей, поддержан Министерством транспорта РФ.