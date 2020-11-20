Дело Чикатило: 30 лет назад был арестован главный советский маньяк

Прошло ровно 30 лет со дня задержания самого кровавого маньяка в мире Андрея Чикатило, убившего около 50 женщин, детей и подростков в регионах СССР. Большинство преступлений он совершил в Ростовской области.

Как рассказал "РГ" один из ведущих следователей тех лет Анатолий Евсеев, который входил в следственную группу, занимавшуюся поиском серийного убийцы, "примером" для Чикатило стал его сосед-маньяк Александр Кравченко. Оба жили в переулке Межевом в Шахтах. По мнению бывшего следователя, преступление Кравченко, о котором рассказали в СМИ, подтолкнуло маньяка к первому убийству.

Уголовное дело, возбужденное в 1983 году, получило название "Лесополоса", так как большинство изувеченных тел жертв находили по маршруту электропоезда Ростов-на-Дону - Зверево.

За годы поиска Чикатило была накоплена информация о 48 тысячах человек, попавших по различным причинам в поле зрения правоохранителей, на спецучет поставлены почти шесть тысяч.

Чикатило поймали бы намного раньше, в 1984 году, если бы не роковое заблуждение, основанное на мнении одного из ведущих ученых страны, что у серийного маньяка четвертая группа крови (как позже выяснится, - вторая).

Большую роль в поимке преступника сыграл сержант вытрезвителя из Донецка Виктор Рыбаков, командированный на дежурство на железнодорожную станцию. Он дотошно записал все данные появившегося на вокзале "грибника". Их сверили с базой по делу "Лесополоса", оказалось, что туда ранее уже была внесена фамилия Чикатило.

Маньяка задержали 20 ноября в Промышленном районе Новочеркасска с банкой пива. Он дал показания только после разговора с известным психиатром Александром Бухановским.

После вынесения смертного приговора Чикатило просил о помиловании, но ему отказали. Серийного убийцу расстреляли в новочеркасской тюрьме.