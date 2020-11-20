Дело Чикатило: 30 лет назад был арестован главный советский маньяк

Новости

Власти Москвы одобрили выплаты для технологического бизнеса на 875 млн рублей 15:01
В ГД внесен проект о повышении штрафов за нарушения при агитации 14:55
Названы российские города с самым высоким риском заражения COVID 14:51
В Сети проявились кадры из сериала про первую супергероиню-мусульманку 14:32
Путин пообещал патриарху помочь с реставрацией Александро-Невской лавры 14:23
Вышел русский трейлер триллера с Брайаном Крэнстоном "Ваша честь" 14:12
Путин направил соболезнования в связи со смертью Патриарха Сербского 13:55
Мантуров: Металлурги подключились к производству медицинского кислорода 13:53
Пашинян отправил в отставку министра обороны Армении 13:46
Минобрнауки: Вузы России автономны в праве определения платы за образование 13:36
МЧС Москвы предупредило об ухудшении погоды 13:14
В Большом театре Минска состоится премьера оперы "Фауст" 13:14
Песков заявил о внимании Путина к регионам 13:10
В Кремле поддержали Бастрыкина о наказании за осквернение памяти героев 13:10
Петербуржцу предъявили обвинение в убийстве мужчины из-за маски 12:57
Власти Нью-Йорка намерены вновь ввести жесткие санитарные ограничения из-за COVID-19 12:50
Фигуристка Анна Щербакова снялась с этапа Гран-при в Москве 12:40
Куба вводит сбор на ПЦР-тест и устанавливает карантин для туристов 12:39
Мишустин запустил в Дубне ускоритель тяжелых ионов 12:38
Режиссер "Соника в кино" снимет игровой ремейк "Розовой пантеры" 12:33
Актриса Елена Ксенофонтова госпитализирована в тяжелом состоянии 12:25
В Петербурге автоволонтеры будут возить по вызовам участковых врачей 12:20
Вышел тизер второго сезона сериала "Бэтвумен" 12:12
Nvidia прогнозирует дефицит видеокарт GeForce RTX 30 и в следующем году 12:11
Алиев объявил о полном завершении конфликта в Нагорном Карабахе 12:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
О каких опасных заболеваниях расскажет ваша походка
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
"РГ" покажет прямой эфир концертов Риккардо Мути из итальянской Равенны
20.11.2020 14:18
Рубрика: Происшествия

Дело Чикатило: 30 лет назад был арестован главный советский маньяк

Текст: Алена Ларина
Прошло ровно 30 лет со дня задержания самого кровавого маньяка в мире Андрея Чикатило, убившего около 50 женщин, детей и подростков в регионах СССР. Большинство преступлений он совершил в Ростовской области.
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Как рассказал "РГ" один из ведущих следователей тех лет Анатолий Евсеев, который входил в следственную группу, занимавшуюся поиском серийного убийцы, "примером" для Чикатило стал его сосед-маньяк Александр Кравченко. Оба жили в переулке Межевом в Шахтах. По мнению бывшего следователя, преступление Кравченко, о котором рассказали в СМИ, подтолкнуло маньяка к первому убийству.

Фото: Оперативная съемка УФСБ по Республике Крым
В Ялте завели дело на организатора полицейской ОПГ

Уголовное дело, возбужденное в 1983 году, получило название "Лесополоса", так как большинство изувеченных тел жертв находили по маршруту электропоезда Ростов-на-Дону - Зверево.

За годы поиска Чикатило была накоплена информация о 48 тысячах человек, попавших по различным причинам в поле зрения правоохранителей, на спецучет поставлены почти шесть тысяч.

Чикатило поймали бы намного раньше, в 1984 году, если бы не роковое заблуждение, основанное на мнении одного из ведущих ученых страны, что у серийного маньяка четвертая группа крови (как позже выяснится, - вторая).

Большую роль в поимке преступника сыграл сержант вытрезвителя из Донецка Виктор Рыбаков, командированный на дежурство на железнодорожную станцию. Он дотошно записал все данные появившегося на вокзале "грибника". Их сверили с базой по делу "Лесополоса", оказалось, что туда ранее уже была внесена фамилия Чикатило.

Маньяка задержали 20 ноября в Промышленном районе Новочеркасска с банкой пива. Он дал показания только после разговора с известным психиатром Александром Бухановским.

После вынесения смертного приговора Чикатило просил о помиловании, но ему отказали. Серийного убийцу расстреляли в новочеркасской тюрьме.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Общество История Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Путин выступит на саммите "двадцатки"
ФСБ опубликовала кадры задержания обвиняемого в госизмене сотрудника оборонки
Мишустин запустил в Дубне ускоритель тяжелых ионов
За сутки в России подтверждено 24 318 случаев COVID-19 в 85 регионах
Пашинян отправил в отставку министра обороны Армении
Как мошенники оплачивают покупки украденными банковскими картами
Что изменилось в работе службы судебных приставов