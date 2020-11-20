Доктор ЦРБ кубанского города советует не откладывать визит к врачам

Доктор Александр Милютин - почетный гражданин Курганинского района Кубани, хирург высшей категории Курганинской центральной районной больницы (ЦРБ.). В 2020 году его отделение дважды закрывалось на карантин из-за коронавируса. Однако, уверен доктор, это не повод откладывать визит к врачам: плановая помощь предоставляется, о чем пациенты должны знать.

Александр Милютин: В будущем году в Курганинском районе появятся высокотехнологичные модули для проведения МРТ и компьютерной томографии, Фото: Илья Азаров

Мы встретились с Александром Милютиным после шестичасовой операции, которую провели пожилой женщине.

Александр Константинович, как себя чувствует ваша подопечная?

Александр Милютин: Она в реанимации, состояние тяжелое. Как выяснилось, пациентка семь дней терпела боли, развился некроз кишечника. А ведь если бы пришла вовремя, и ситуация не была бы так запущена, и не пришлось бы удалять часть кишечника. Женщина ведь ходила с грыжей двадцать лет! На вопрос: почему не обращались, я услышал стандартный в последнее время ответ: думала, само пройдет. Честно говоря, меня и моих коллег это поражает. Даже в непростые времена пандемии в Курганинске можно прийти к участковому врачу и получить необходимые направления на рентген, анализы крови, УЗИ - причем все это можно получить бесплатно. Вы удивитесь, но многие мои друзья из-за рубежа приезжают, чтобы пройти обследование в России, поскольку это доступно.

Причина множества хирургических болезней - именно запущенность и позднее обращение к специалистам?

Александр Милютин: Каждый четвертый пациент приходит с застарелой проблемой, что ведет к поздней госпитализации и угрозе летальности. Это особенно касается лиц старшего возраста. Если работающих людей стимулирует пройти диспансеризацию работодатель, то пенсионеры боятся выйти из дома, чтобы не заразиться, "лечатся" по телевизору, сами ставят себе диагнозы и обращаются к врачам только при крайней нужде.

А ведь в медицине отработана маршрутизация пациентов: человек попадет на необходимое обследование к узким специалистам и сможет избежать неприятных последствий.

Еще многие нередко предпочитают и страшилки рассказывать об отечественном здравоохранении…

Александр Милютин: Врачи - часть системы и видят все недостатки своими глазами. Не спорю, в отрасли есть ряд проблем, но часто их преувеличивают. Могу привести пример. Оплата койко-дня за последние пять лет в нашей ЦРБ выросла и составляет 800 рублей, что позволяет предоставить приемлемые условия для лечения. Раньше родственники должны были нести для пациента белье, лекарства и еду, а сейчас в этом нет нужды, так как больница располагает всем необходимым. Руководство приобрело аппараты, благодаря которым мы стали оказывать экстренные малоинвазивные операции. В будущем году в Курганинском районе появятся высокотехнологичные модули для проведения МРТ и компьютерной томографии, что существенно улучшит качество медобслуживания населения.

С помощью новых технологий у нас расширился объем эндоскопических операций, а количество открытых операций сократилось на 70 процентов. Стало меньше рисков для пациента, быстрее наступает выздоровление. Так что не нужно рассказывать страшилки и про районную медицину!

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